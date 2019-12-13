Ermeni Soykırımı karar tasarısının hazırlayıcı Senatör Menendez gözyaşlarını tutamadı (video)

Bugün ABD Senatosunda kabul edilen Ermeni Soykırımı karar tasarısının hazırlayıcı Demokrat Senatör Robert Menendez duygusal bir teşekkür konuşması yaptı.

Senatör Menendez “Bu karar tasarının kabul edildiğinde bazı Soykırım tanıklarının hala hayatta oldukları ve bunu görebildikleri için teşekkür ederim” derken gözyaşlarını tutamadı.

Hatırlatalım bugün ABD Senatosu biraz önce Ermeni soykırımının resmen tanınmasını öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un hazırladığı Soykırım karar tasarısına göre ABD Türkiyenin Ermeniler, Yunanlar, Süryaniler ve diğer Hıristiyan milletlere uyguladığı Soykırımını tanıyor, Soykırımın inkarını reddediyor ve gelecekteki soykırımlarını önlemek için Ermeni Soykırımı’nın hakkında bilgilendirmeyi teşvik ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Menendez/171814

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