Diyarbakır Cemevi’nin elektriği 13 aydır kesik

Diyarbakır Cemevi’nin elektriklerinin 13 aydır kesik olduğunu belirten HDP’li Kenanoğlu, AİHM kararlarının Türkiye’de hala uygulanmadığına dikkat çekerek ‘Kardeşlik öyle lafla olmaz, gereğini yerine getirmekle olur’ dedi

2020 Bütçe Görüşmelerinde Diyarbakır Cemevi’nin elektriklerinin 13 aydır kesik olduğunu kaydeden HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlı, “Geçtiğimiz günlerde Alevi toplumunun yaşadığı sorunlar burada çok sıkça tartışıldı, konuşuldu ve herkes işte, burada birlikten, beraberlikten, kardeşlikten bahsetti ‘Cami de bizim, cemevleri de bizim’ denildi ve kardeşlik duyguları ifade edildi. Ancak biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki: Kardeşlik böyle sadece sözde olacak bir şey değildir, kardeşlik sizin uygulamalarınızda, icatlarınızda bellidir. Diyarbakır Cemevi’nin elektriği on üç aydır kesik, on üç aydır cemevine elektrik verilmiyor yani oraya geliniyor, cenaze hizmetleri var, lokmalar getiriliyor, Alevilerin inançsal olarak ibadetlerini yerine getirmeleri gerekiyor ancak on üç aydır elektrik kesik. Niye? Borçlarından dolayı.” şeklinde konuştu.

‘AİHM ve danıştay kararı var’

AİHM ve Danıştay’ın cemevlerininin de ibadet alanı olarak kabul edilmesine dair kararının olduğunu belirten Kenanoğlu, “Alevilerin inançsal olarak ibadetlerini yerine getirmeleri gerekiyor ancak 13 aydır elektrik kesik. Niye? Borçlarından dolayı. AİHM ve Danıştay’ın kararları var. AİHM, bu konuda ‘cemevleri de tıpkı camiler gibi, kiliseler gibi, havralar gibi ibadethanedir ve giderleri aynı onlar gibi karşılanmalıdır’ demiş ancak hükümet bu kararı uygulamıyor. Arkadaşlar, kardeşlik böyle lafla, sözle olmaz; kardeşliğin gereğini yerine getirmekle olur.” diyerek tepki gösterdi.

AİHM Türkiye’ye süre verdi

Avrupa Konseyi, Türkiye’nin AİHM’e Alevilerle ilgili aldığı iki kararı uygulaması konusunda uyarıda bulunarak, 2020 Haziran’a kadar süre vermişti

