BM, Ermenistan’ın önerisiyle 20 Temmuz’u Dünya Satranç Günü ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı, Ermenstan ile birtakım ülkelerin inisiyatifiyle 20 Temmuz tarihini Dünya Satranç Günü ilan etti.

BM resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, “BM Genel Kurulu, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın inisiyatifi ile, 20 Temmuz tarihini Dünya Satranç Günü olarak kabul etti” denildi.

Ermenistan Milli Meclis Milletvekili, Yerevan Satranç Federasyonu Başkanı Mkhitar Hayrapetyan, “Facebook” üzerinden yaptığı açıklamada, anılan kararın Ermenistan’ın önerisiyle ve 54 ülkenin desteğiyle alındığını açıkladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Birleşmiş-Milletler-Dünya-Satranç-Günü/171961

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