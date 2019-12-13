Bize ne demeyin, Türkiye açısından çok önemli bir seçim bu

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Halit Kakınç

Bugünkü koşullarda, Türkiye’deki Ermeni Cemaati’nin göreceği destek çok ama çok önemlidir.

Ermeni toplumunda patrik seçimi kargaşası neredeyse 3 yıldır devam ediyordu. Patrik Vekili Aram Ateşyan hükümetin de desteklediği bir isimdi. Seçimde Sahak Maşalyan galip geldi.

Bize ne bundan demeyin sakın. Bence Türkiye açısından çok önemli bir seçimdi bu.

Dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım.

Patriği daha yakından tanıyabilmek için Miran Manukyan imzası ile 25 Kasım 2016’da Agos Gazetesi’nde çıkan bir röportajı ile girelim konuya:

Patrik ne demektir, temel işlevi ve görevi nedir?

“Patrik, daha özel anlamıyla, bir coğrafi bölgenin ya da ulusun en yetkili din adamıdır. Dinî bir önderdir. Temel fonksiyonu din işlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesidir. Bizim tarihimizin bir cilvesi sonucu, din önderliğinin yanı sıra ‘milletbaşı’ olma sorumluluğu da yüklenmiştir.”

Tarihimizin cilvesini biraz açar mısınız?

“Bu, İslâmiyet’in din ile ulusun ayrılmaz bir bütün olduğu anlayışının bir tezahürüydü. Osmanlı zamanında kendi içinde tutarlı olan bu yapı, Cumhuriyet döneminde iyi tanımlanamadığı için liderlik görevini yerine getirmekte büyük sorunlar yaşamaktadır.

Osmanlı zamanında bir devlet kurumu olan Patriklik ve bakan statüsü taşıyan patrik, Cumhuriyet döneminde tüzel kişiliği bile bulunmayan, yüzüstü terk edilmiş, bütün sivil otoritesinden soyulmuş, kendi kilisesinde bile yetkileri kısıtlanmış bir dinî lidere dönüştü.

Biz, bölük pörçük edilerek ortada bırakılmış bir cemaatiz. Devlet ne olduğumuzu bir türlü tanımlamıyor. Ne patriğin, ne Patrikliğin, ne de cemaatin bir tüzel kişiliği var.”

O zaman yeni bir patrik de Ermeni cemaati için liderlik sorununu çözmeye yetmeyecek…

“Ne patriğin, ne Patrikliğin, ne de cemaatin bir tüzel kişiliği var. Cemaatin bütününe ilişkin hiçbir yasa, tüzük, örgütlenme veya merkezî bir yönetim söz konusu değil. Eski bir alışkanlıkla, bu merkezin patrik ve patrikhane olduğu farz ediliyor. Ama pratikte sadece ‘iyi niyetle’ işleyen bir sistem var. İşlemiyor aslında, sadece günü kurtarıyor. Kim bu patrik, yetki ve sorumlulukları neler? Otoritesinin gücü ve sınırları nereye uzanıyor? Hangi kurum ve organlarla toplumun sorunlarına el atacak? Bu sorulara cevap vermeden, korkarım, yeni seçilecek patrikten çok şey bekleniyor.

Bu sistemde patriklerin sadece söz söyleme hakkı var ama, emretme ve emrettiğini yaptırabilmelerinin yasal dayanağı yok. Her şey iyi niyete bağlı. Dinlerlerse ne âlâ! Ama diyelim ki bir vakıf yönetimi kilisenin bir arsasını ve hatta kiliseyi izinsiz sattığında Patrik ya da Patrikhane hiçbir yasal girişimde bulunamaz.”

Bu hep böyle değil miydi?

“1961 yılına kadar, Patriklik şu ya da bu şekilde devletin onayladığı, merkezî, yasal bir sivil otoriteye sahipti. Cemaatin tek bir merkezden yönetilmesi mümkün oluyordu. Askerî Cunta, Lozan’dan gelen bu yönetim hakkımızı tek taraflı olarak feshetti ve Patrikhane’yi sadece dinî bir merkez, ‘milletbaşı’ olması gereken patriği de salt ‘papazbaşı’ olmaya mahkûm etti.”

Bu sözler biraz karamsar değil mi?

“Karamsar değil, gerçekçi. Neyin eksik olduğunu bilirsek, onu tamamlamaya çalışabiliriz. Devletle kurulacak yapıcı diyalogların çok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Sorunları çözülmüş Hıristiyan bir azınlıktan yükselecek memnuniyet sesleri, bugün Türkiye’nin en çok gereksindiği çağdaş devlet imajına anlamlı katkılar sağlayacaktır.”

PATRİKHANE

Genel kabul gören anlatıya göre, “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden önce Bursa’da iken, oradaki Ermeni ahaliye ve onların rûhânî önderi Hovagim’e karşı bir yakınlık gösteriyordu. Hovagim kendisine “Tanrı senin krallığını diğer krallıklardan daha da yükseltsin” diye dua etmiş, Fatih de Hovagim’e “Eğer İstanbul’u ele geçirmeyi başarırsam, seni ve Ermeni ileri gelenlerini İstanbul’a götüreceğim ve seni onların lideri yapacağım” şeklinde bir vaatte bulunmuştu.

Fetihten sonra Hovagim’i Bursa’dan İstanbul’a getirtti. Ermeniler’in önderi ilan etti. “Patrik” unvanı verilmesi ise Yavuz ve Kanuni dönemlerinde oldu.

Patrikler, Osmanlı millet sistemi çerçevesinde “Ermeni Milletbaşı” olarak kabul edildiler, Devlet ve Sultan adına cemaatinin işlerini yürüttüler.

BU GİDİŞLE SONU MU GELECEK

Bu arada Türkiye, patrik adayı olmak için aranan şartlar arasına bugüne dek mevcut olmayan bir madde ekledi: Patrik adayı olabilmek için ‘İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak’ gerektiği ilave olundu.

Bu maddenin, patrikhane seçimlerini ilk elde düzenleyen 1863 Nizamnamesi’ndeki ‘Osmanlı İlinden Olma’ şartına uygun olduğunu öne sürüldü.

Komik.

1863 Nizamnamesi’ndeki Osmanlı sınırlarının bugünkü Türkiye sınırlarına kıyasla farklılığı ve o dönem ruhanî eğitimin yaygınlığından dolayı aday olabilecek isimlerin sayıca çok daha fazla olması, dönemin şartlarıyla bugün arasında büyük fark oluşturuyor.

Buna göre, bugün yurt içi ve yurt dışından bu makama aday olabilecek 12 epikopos bulunuyor. Bu isimlerin de sadece ikisi yurt içinden. Dolayısıyla gelecekte aday olabilecek episkopos bulamama ve İstanbul Ermeni Patrikliği’nin kapatılma tehlikesi söz konusu.

‘Yerli ve Millî’ episkopos şartı, patrikhanenin sonunu getirebilir.

FATİH’İ ÖRNEK ALIN

Sözün sonunda, sözüm resmî makamlara…

Bugünkü koşullarda, Türkiye’deki Ermeni Cemaati’nin göreceği destek çok ama çok önemlidir.

Maşalyan, uluslararası politikada çok ama çok önemli bir örnektir.

Selçuklu ve Osmanlı’nın çok kültürlü toplum yapısının devamı olduğumuzu unutmayın.

Maşalyan’ın bazı menfaat odaklarının değil, cemaatinin sesi olduğunun farkına varın.

Ortodoks Kilisesi ve Ermeni Patrikhanesi gibi hassas konularda Fatih Sultan Mehmet’i örnek alsanız, yeter.

Maşalyan’ın“Sorunları çözülmüş Hıristiyan bir azınlıktan yükselecek memnuniyet sesleri, bugün Türkiye’nin en çok gereksindiği çağdaş devlet imajına anlamlı katkılar sağlayacaktır” sözü, anlayabilene çok şey ifade etmektedir.

https://odatv.com/ermeni-patrigin-seciminden-bize-ne-demeyin-10121927.html

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