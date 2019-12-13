ABD’li Ermeni şarkıcı: Tanrım, dünyadaki bütün Ermenileri kutsa!

Dünya’nın en ünlü Ermenilerinden biri olan ABD’li efsanevi şarkıcı, oyuncu, film yapımcısı Cher (Cherilyn Sarkisian) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Senatosu tarafından Ermeni Soykırımı tasarısının kabul edilmesiyle ilgili duygularını ortaya koydu.

Büyük heyecanla bu haberi aldığını ifade eden Cher ‘karanlık ve soğuk yıllarında (1990’lı yılları) Ermenistan’a bir kaç kişiyle nasıl yardım eli uzattıklarını hatırladı.

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da sadece günde iki saat su ve ısıtma olduğunu ve kendilerinin hayati önem taşıyan yardım götürdüklerini anlatıp büyük sanatçı bu tasarının kabul edilmesiyle ilgili sevincini “Aman Tanrım, ABD Senatosu oy birliğiyle Ermeni Soykırımını tanıyan tasarıyı kabul etti. Tanrım, dünyadaki bütün Ermenilerini kutsa! ” sözleriyle ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Cher-Ermeni-Soykırımı/171945

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...