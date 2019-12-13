ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na Çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın Satterfield’e, Türkiye’nin karara karşı tepkisini ilettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada, kararın siyasi bir gösteriden ibaret olduğunu belirterek “Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında da ABD Senatosu’nun kararının bağlayıcılığı olmamasına vurgu yaptı.

Açıklamada, “ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Senato’nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı bu kararın Türk-Amerikan ilişkilerine etkisine de dikkat çekti ve “Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür. Türkiye’nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadele bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirilecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, karara Twitter hesabından tepki gösterdi. Oktay, “ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil, tarih arşivleridir. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz, tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz” dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de peş peşe attığı Twitter mesajlarıyla sert ifadeler kullandı. Çelik, ”Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır.Bu karar aynı zamanda fanatik Ermeni çıkar gruplarının yönettiği tamamen tarihi çarpıtmaya dayanan “soykırım ekonomisi”nin, ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir” mesajlarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir. Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir” açıklamasını yaparken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de ABD Senatosu’nun kararının yok hükmünde olduğunu söyledi

CHP’den de tepki

Cumhuriyet Halk Partisi de ABD Senatosu’nun kararına tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz konuya ilişkin yaptığı açıklamada tasarının kabulünün kınadı ve kararın endişe ve üzüntüyle karşılandığını dile getirdi.

Çeviköz açıklamasında “12 Aralık 2019 tarihinde, ABD Senatosu’nun 1915 olayları ile ilgili olarak hazırlanan karar tasarısını kabulü Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde onarılması güç izler bırakacak ve tarihsel bir kırılma yaratacak nitelikte olup tarafımızdan derin bir endişe ve üzüntüyle karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.

Çeviköz, “Tarihi olayların Türkiye-ABD ilişkilerine yeni engeller oluşturacak şekilde gündeme getirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararla birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu yalnızlığın boyutları ne yazık ki bir kere daha ortaya çıkmıştır” dedi.

VOA

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