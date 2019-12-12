Türk gazeteci, katıldığı programda Ermeni Soykırımı’yla yüzleşmek gerektiğini söyledi (video)

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CHP’li gazeteci Necdet Saraç, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu “Medya Mahallesi” isimli programda Türkiye’de Ermenilerin yaşadığı sorunlara ve Ermeni Soykırımı konusuna değindi.

İstanbul’da Ermenilerin yoğun olarakal yaşadığı Kurtuluş semtinde, Ermeniler arasında büyüdüğü için Ermenilerin karşı karşıya olduğu zorluklara tanıklık ettiğini dile getiren Saraç, “Ermeniler gerçekten çok zor durumdalar. Türkiye’de azınlık olmak, çoğunlukken azınlık olmak, ya da etkinken azınlık olmak çok zor. Çünkü “Affedersin Ermeni” lafını biz kendi kulaklarımızla duyduk da unutacak değiliz gerçekten” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında katıldığı bir televizyon programında “Benim için Gürcü diyen oldu, afedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu. Ben Türküm” ifadelerini kullanmıştı.

Bazı şeyleri gerçekten hatırlamak gerektiğini vurgulayan Necdet Saraç, “Bazen gerçekten biraz ufkumuzu açmamız lazım. Almanya Başbakanı Merkel, Polonya’da Auschwitz kampına gitti, bir şey söyledi. Çok önemli bir şey. Tam bunu söyledi; “Burayı Almanlar yönetti ve bu tarihle yüzleşmeyi bizim unutmamamız gerekiyor, hatırlatmamız gerekiyor”. Hatırlatmak yüzleşmedir. Bizde kaçınılır ya böyle: ”Ya aman bu işlere girmeyin” diye. Hatırlatmadığın, yüzüne vurmadığın sürece bunun bilince çıkması mümkün değil. Bu genişlikte baksak aslında, bazı işleri çözeriz.” şeklinde konuştu.

Angela Merkel’in, muhafazakar Hristiyan –Demokrat Birliği’ni temsil eden bir isim olmasına rağmen böyle konuştuğuna dikkat çeken Saraç, geçmişle yüzleşmenin başka bir örneği olarak da Almanya’nın eski Başbakanı Willy Brandt’ın, Nazi Almanya’nın işlediği Holokaust için 7 Aralık 1970 tarihinde yine Polonya’da Yahudiler’den özür dilediğini hatırlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/12/Türk-Necdet-Saraç-Ermeni-Soykırımı/171695

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