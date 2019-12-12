Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu: T.C.Kimlikli pontuşçulara karşı dikkatli olmalıyız

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Yeniakit.com.tr’ye konuşan Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, geçtiğimiz günlerde Atina’da Türkiye’yi sözde ‘Pontus Soykırımı’ ile suçlanmasına ilişkin düzenlenen etkinliğe katılan ‘içimizdeki Rum Pontusçu’ isimlere tepki gösterdi. Karabekiroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıdığı halde böyle bir ihanet toplantısına katılmaları ibretlik bir durumdur. Türkiye içerisinden seçtikleri isimleri yine Türkiye aleyhine kullanıyorlar.” dedi.

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan Atina, sözde “Pontus Soykırımı’nı” gündeme getirmeye çalışıyor. Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, konuya ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

T.C. kimliği taşıyan ‘içimizdeki Pontusçular’ işte bunlar!

Geçtiğimiz günlerde Atina’da, Yunanistan Pontuslular Federasyonu tarafından sözde “Pontus Soykırımı”nın 100. yılı anma etkinlikleri düzenlendi. Sözde “soykırım suçları konferansı”na Cengiz Aktar, Tamer Çilingir ve Tuma Çelik katılarak birer konuşma gerçekleştirdiler. Adı sözde Türk olan fakat gerçekte farklı düşünceler içinde bulunan bu isimlerin kimlerdi? Konferansa katılan konuşmacılardan Tuma Çelik, 27. Dönem HDP Mardin Milletvekili. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Hristiyan milletvekili olarak tanınıyor. İçimizdeki “Pontusçulardan” biri de FETÖ’nün operasyonel basın ayağında ‘kumpasların merkezi’ olarak bilinen Taraf gazetesi yazarlarından birisi de Cengiz Aktar! Cengiz Aktar da ihanet konferansına katılarak konuşma yapan “Pontusçulardan” birisi olarak karşımıza çıktı. “Pontusçu” Cengiz Aktar, 2014 yılında FETÖ’nün Zaman gazetesine verdiği röportajda; “Ermeni soykırımıyla yüzleşilmediği sürece bu lanet üzerimizde olacak” çağrısında bulunmuştu. Konferansa katılan bir diğer “Pontusçu” Tamer Çilingir. Tamer Çilgir, Türkiye’yi Pontus soykırımıyla suçlayan etkin isimlerin arasında yer alıyor. Sözde Pontus soykırımına yönelik kampanyalar düzenleyen Çilingir, 2018 yılında Selanik’te düzenlenen sözde Pontus Soykırım Anması sırasında yaptığı konuşma büyük tepkilere neden olmuştu.

“T.C. kimlikli kriptolar aramızda dolaşıyor”

Atina’da düzenlenen sözde “Pontus Soykırımı”na katılan isimlere ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıdığı halde böyle bir ihanet toplantısına katılmaları ibretlik bir durumdur. T.C. kimliğiyle bu toplantılara katılmaları aslında Türkiye’deki kripto varlığın boyutlarını da bizlere göstermiş oluyor. Kimlik itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ama gönül bağı başka yerlerde dolaşan o kadar insanlar aramızda dolaşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“İçimizdeki Pontusçuları kullanıyorlar”

Atina’da yapılan sözde konferansın bir bakıma Türkiye’yi oyalamaya dönük bir toplantı olduğuna dikkat çeken Şevki Karabekiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“İddia ettikleri gibi herhangi bir soykırım yaşanmamıştır. Türkiye’de birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı dikkatli olmalıyız. Bu yapılanların hiçbirisi tesadüf değildir. Türkiye’de benzer bir toplantı yapılmış olsaydı, Türkiye lehine konuşacak bir Yunanlı dahi bulamazdınız ama onlar maalesef içimizdeki kripto Pontusçuları buluyorlar. Türkiye içerisinden seçtikleri isimleri yine Türkiye aleyhine kullanıyorlar. Bu gerçekten çok acı bir durum.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/tarihci-yazar-sevki-karabekiroglu-tckimlikli-pontusculara-karsi-dikkatli-olmaliyiz-963452.html

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