Ermeni kadın boksör Ani Hovsepyan Azerbaycanlı rakibini yenilgiye uğratıp yarı finale çıktı

Rusya Federasyonu’nun Hantı-Mansiysk bölgesinin Beloyarsk şehrinde düzenlenen Uluslararası boks turnuvasında Ermenistan’ı 69 kg kategorisinde temsil eden bayan sporcu Ani Hovsepyan Ermenistan adına bronz madalyayi garanti altına aldı.

Ermenistan Boks Federasyonundan alınan bilgilere göre yarı finale çıkmak için Ermeni kadın boksör Ani Hovsepyan Azerbaycanlı sporcu Şahla Alahverdiyeva’ya karşı 5:0 skorluk zafer kazandı ve böylece broz madalyayı garantiledi.

Yarı finalde 22 yaş altı Avrupa ikinciliği kazanan Ani Hovsepyan Rusya’yı temsil eden boksör Darima Mandakova ile yarışacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/12/Ermeni-kadın-boksör-Azerbaycan/171763

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