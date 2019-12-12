 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermeni kadın boksör Ani Hovsepyan Azerbaycanlı rakibini yenilgiye uğratıp yarı finale çıktı

2019-12-12

Rusya Federasyonu’nun Hantı-Mansiysk bölgesinin Beloyarsk şehrinde düzenlenen Uluslararası boks turnuvasında Ermenistan’ı 69 kg kategorisinde temsil eden bayan sporcu Ani Hovsepyan Ermenistan adına bronz madalyayi garanti altına aldı.

Ermenistan Boks Federasyonundan alınan bilgilere göre yarı finale çıkmak için Ermeni kadın boksör Ani Hovsepyan Azerbaycanlı sporcu Şahla Alahverdiyeva’ya karşı 5:0 skorluk zafer kazandı ve böylece broz madalyayı garantiledi.

Yarı finalde 22 yaş altı Avrupa ikinciliği kazanan Ani Hovsepyan Rusya’yı temsil eden boksör Darima Mandakova ile yarışacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/12/Ermeni-kadın-boksör-Azerbaycan/171763

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: