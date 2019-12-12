Ermeni harf sanatı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne girdi

Ermenistan tarafından UNESCO’ya sunulan “Ermeni harf sanatı ve bunun kültürel ifadeleri” başvurusu, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne dahil edildi.

Buna ilişkin karar, Kolombiya’nın başkenti Bogota’ta 11 Aralık’ta yapılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunma Sözleşmesi Hükümetler arası Komitesinin 14. oturumunda oybirliğiyle kabul edildi.

Oturuma, Sözleşme’ye katılan ülkelerin, UNESCO himayesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşların temsilcileri, gözlemciler ve gazeteciler dahil dünyanın 138 ülkesinin 1411 temsilcisi katıldı. UNESCO’da Ermenistan’ın daimi temsilcisi Christian Ter-Stepanian ve Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakalığı’nın temsilcisi Naira Kiliçyan, oturuma katılmak üzere Kolombiya’ya gitmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/12/Ermeni-harf-sanatı-UNESKO/171721

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