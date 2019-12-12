Altun: Bu Kararlar İki Ülke İlişkilerine Fayda Sağlamaz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Ermeni kardeşlerimizden ayağa kalkıp ABD Kongresi’nin, farklılıklarımızı bilimsel ve akademik kanallar aracılığıyla uzlaştırmaya yönelik çabaları imha etmesini önlemelerini bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu’nun Ermeni Soykırımını tanıyan tasarıyı onaylamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Altun, açıklamasında konuyu Suriye politikasına getirirken, “ABD Kongresinin bazı üyeleri sırf Suriye’deki askeri operasyonlarımızdan rahatsız oldu diye ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı reddediyoruz” dedi.

Bu kararların, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere hiçbir fayda getirmeyeceğini ifade eden Altun, “Ermeni kardeşlerimizden ayağa kalkıp ABD Kongresi’nin, farklılıklarımızı bilimsel ve akademik kanallar aracılığıyla uzlaştırmaya yönelik çabaları imha etmesini önlemelerini bekliyoruz” dedi.

Altun’un açıklamaları şöyle:

“ABD Kongresi’nin bazı üyelerinin davranışları Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden geçen yaptırım tasarısı ile bugün Senato’dan geçen Ermeni tasarısı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atıyor.

“Kuzey Suriye’deki askeri operasyonumuzun nedenlerini ve hedeflerini Amerikan meslektaşlarımıza ilettik. Yaptırımlar ve tehditler bizi ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan alıkoymayacak.

“ABD Kongresinin bazı üyeleri sırf Suriye’deki askeri operasyonlarımızdan rahatsız oldu diye ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı reddediyoruz.

“YPG ile ittifak kurmak başından beri akıllıca olmayan bir politikaydı. Terör tehditleri karşısında vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya devam edeceğiz.

“ABD Kongresi’nin bazı üyelerinin tarihi siyasallaştırmaya yönelik önceki girişimlerinde, bu olayları araştıracak bir grup kurma teklifimizi hatırlattık. Tarihin ulusları bölen değil, birleştiren bir şey olması gerektiğini ifade ettik.

“Ancak son birkaç aydır ABD kongresinin bazı üyeleri bir NATO müttefikimin bakış açısını ve hassasiyetlerini göz ardı etmek için her şeyi yaptı ve iki ülke ile iki devlet arasındaki ilişkileri gerecek şekilde sorumsuzca davrandı.

“Bu kararlar, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere hiçbir fayda getirmeyecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ermeni kardeşlerimizden ayağa kalkıp ABD Kongresi’nin, farklılıklarımızı bilimsel ve akademik kanallar aracılığıyla uzlaştırmaya yönelik çabaları imha etmesini önlemelerini bekliyoruz.

“Tarih, bu kararları ABD Kongresi’nden bazı üyelerinin Türkiye’ye karşı sorumsuz ve akılcı olmayan eylemleri olarak görecek. İki ülke arasında uzun süreli bir hasara neden olmaktan sorumlu taraf olarak tarihe geçecekler.” (EKN)

http://bianet.org/bianet/azinliklar/217063-altun-bu-kararlar-iki-ulke-iliskilerine-fayda-saglamaz

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