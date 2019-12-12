AGOS/BAŞYAZI: Tepki oyları iyi okunmalı

Aylardır sakıncalarını yazdığımız, toplum içinde tepkilere neden olan, adaletsiz olduğunu adayların da kabul ettiği bu seçim, önümüze büyük bir soru ve sorun koyuyor.

Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçimi devletin uygun gördüğü ve istediği biçimde sonuçlandı. Aylardır sakıncalarını yazdığımız, toplum içinde tepkilere neden olan, adaletsiz olduğunu adayların da kabul ettiği bu seçim, önümüze büyük bir soru ve sorun koyuyor. Bu sistem, yani Türkiye doğumlu, yurtdışında yaşayan adayların hukuk dışı bir biçimde engellendiği sistem, bundan sonra da geçerli olacak mı? Ermeni toplumunun devlet ile temas içinde olan aktörleri bu seçim sürecinde olduğu gibi böylesi adaletsizlikleri itirazsız kabul edecek ya da daha kötüsü bunların yolunu kendiliklerinden açma çabasında olacak mı?

Yeni dönem açıkçası ilk olarak bu sorulara yanıt aradığımız ve bir çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir dönem olacak. Beri yandan şu da bir veri. 1998 seçimindeki katılım oranı sağlanamasa da, toplumun bir irade gösterdiği de ortada. Ancak bu irade iyi okunmalı. Seçim günü kilise bahçelerini gezen herkes gördü ki Patrik Maşalyan’ın aldığı 9 bin küsur oyun içinde, geride bıraktığımız 12 yıla yönelik tepki oyları da var.

Peki neden böylesi bir ‘tepki oyu’ oluştu? Buraya baktığımızda gördüğümüz ise, 12 yıl boyunca tanık olduğumuz, devleti bu kadar işin içine sokmak, toplumu devlet sopasıyla korkutmak, kapalı kapılar ardında güçlü aktörlerle iş yürütmek anlayışı oluyor.

Dolayısıyla Kumkapı’da gücü ellerinde bulunduranlar bu 12 yılın yanlışlarını iyi değerlendirmeli, şeffaflığın, adaletin yanında durmalı ve toplumun tamamının sesine kulak vermeli. Umalım ki sadece oy verenlerin değil, sürece bir tepki olarak seçimi boykot edenlerin, sandıkta geçersiz/boş oy kullananların iradesi de Patrikhane’ye yansısın.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23335/agos-basyazi-tepki-oylari-iyi-okunmali

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