ABD’li senatör, ‘Ermeni soykırımı’ tasarısının kabul edildiğini duyurdu

Ankara-Washington hattında gerginliğe sebep olan ve üç kez engellenen “Ermeni Soykırımı” tasarısı ABD Senatosu’nda kabul edildi.

Senatör Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu’nun “Ermeni soykırımı” tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019

Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilecek.

Ne olmuştu?

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim’de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 “hayır” oyuna karşılık 405 “evet” oyuyla meclisten geçmişti.

Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen kararda üç ana madde şu şekilde sıralanmıştı:

“Ermeni Soykırımı’nın resmi törenlerle anılması.”

“ABD hükümetinin, Ermeni Soykırımı’nı ya da herhangi bir soykırımı inkâr etmeye yönelik çabalarla ilişkilendirilmesinin reddedilmesi.”

“Ermeni Soykırımına dair gerçeklerin eğitim yoluyla anlaşılmasının teşvik edilmesi.”

Hangi ülkeler 1915’i “soykırım” olarak tanıyor?

1915’te yaşananları “soykırım” olarak tanımlayan ülkeler şöyle:

Rusya, İtalya, Hollanda, Ermenistan , Avusturya, Polonya, Arjantin, Brezilya, Portekiz, Fransa, Yunanistan, Slovakya, Almanya, Güney Kıbrıs, Bolivya, Libya, İsviçre, Bulgaristan, Lübnan, Suriye, Kanada, Litvanya, Vatikan, Şili, Lüksemburg, Venezuela, Çekya, Paraguay.

