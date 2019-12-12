ABD Senatosu Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarıyı kabul etti

29 Ekim’de ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarı ABD Senatosu’nda da kabul edildi. Karar oybirliği ile alındı.

Tasarının oylanması Senato’da daha önce 3 kez Cumhuriyetçi Parti’den farklı senatörler tarafından Beyaz Saray’ın da yönlendirmesiyle engellenmişti. Tasarının sahiplerinden Ted Cruz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tasarının tekrar Senato’ya geleceğini ve bu kez büyük ihtimalle kabul edileceğini söylemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karar sonrası yaptığı açıklamada “ABD Senatosu’nun kararı adalet ve hakikatin zaferidir. Dünyadaki tüm Ermeni halkı adına, bu dönüm noktası anlamı taşıyan yasa için Senato’ya derin takdirimizi ifade ediyorum. Bu, 20. yüzyılın ilk soykırımının 1,5 milyon kurbanına bir saygı ve başka soykırımları önlemek adına güçlü bir adımıdır. ” dedi.

Agos

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