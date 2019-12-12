ABD Senatosu Ermeni Soykırımı Tasarısını Onayladı

Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarı ABD Senatosu’ndan geçti. Tasarı onay için ABD Başkanı Donald Trump’a gidecek.

Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve soykırımın her yıl anılmasını öngören yasa tasarısı ABD Senatosu’ndan geçti.

Tasarının geçtiğini Senatör Bob Menendez Twitter’dan duyurdu.

Menendez, Senatör Ted Cruz’u da etiketleyerek “Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve anılmasını öngören tasarımız az önce ABD Senatosu’ndan geçti” dedi.

Üç madde

Tasarıda şu üç ana madde yer alıyor:

* Ermeni Soykırımı’nın resmi törenlerle anılması.

* ABD hükümetini Ermeni Soykırımı’nı ya da herhangi bir soykırımı inkâr etmeye yönelik çabaların reddedilmesi.

* Ermeni Soykırımına dair gerçeklerin eğitim yoluyla anlaşılmasının teşvik edilmesi.

– Tasarının tam metni için tıklayın

Onay için Trump’a

ABD Başkanı Trump’ın tasarıyı veto etme yetkisi bulunuyor.

Ancak, ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto geçersiz oluyor.

Temsilciler Meclisi’nden geçmişti

ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, tasarıyı 29 Ekim’de 11’e karşı 405 oyla kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, oylama sonrası yaptığı açıklamada, “20. yüzyılın en büyük kötülüklerinden biri olan 1,5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuğun Osmanlı İmparatorluğu tarafından sistematik bir şekilde öldürülmesinin hatırlanması” sırasında meslektaşları ile birlikte olduğu için onurlu olduğunu ifade etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını tanıyan tasarısının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i bakanlığa çağırmıştı.

Soykırımı tanıyan ülkeler

Ermeni soykırımını tanıyan ülkeler şunlar:

Ermenistan, Almanya, Arjantin, Avusturya, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Suriye, Şili, Vatikan, Venezuela, Yunanistan. (EKN)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...