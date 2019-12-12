ABD Senatosu “Ermeni soykırımı” tasarısını kabul etti

ABD Senatosu 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak kabul eden tasarıyı oybirliğiyle kabul etti.

ABD Senatosu 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Demokrat Partili Senatör Robert Menendez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tasarının kabul edildiğini duyurdu.

https://twitter.com/SenatorMenendez/status/1205185928500789251

Ermeni lobi organizasyonu Armenian Assembly Twitter hesabından yaptığı açıklamada Senatör Menendez ve Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz’a teşekkür etti.

The United States Senate just passed the Armenian Genocide resolution with no objection through unanimous consent! Thank you, @SenatorMenendez and @SenTedCruz, for your relentless commitment to passing this resolution. pic.twitter.com/2IBfjZZwIk — Armenian Assembly (@ARAMAC_DC) December 12, 2019

Tasarının oylanması geçtiğimiz haftalarda Washington’ın Türkiye ile ilişkilerine zarar vereceği gerekçesi ile üç kez durdurulmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Ekim ayında yapılan oylamada Osmanlı döneminde Ermenilerin öldürülmesini “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısı 11’e karşı 405 oyla kabul edilmişti. Türkiye tasarının kabul edilmesine tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tasarıyı “Atılan adımın kıymeti yok, bunu tanımıyoruz” sözleriyle değerlendirmişti.

DW, AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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