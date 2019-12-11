Türkiye Ermenileri’nin Yeni Patriği Sahak Maşalyan

Geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden Patrik Mesrop Mutafyan’ın 2008’de başlayan sağlık sorunlarından itibaren yeni Patrik seçimi talep eden Türkiye Ermenileri için sürecin son ayağı bugün gerçekleşti.

Türkiye Ermenileri’nin 85. Patriği Başespiskopos Aram Ateşyan ile yarışan Sahak Maşalyan oldu.

119 delegeden 102’si Maşalyan’a oy verdi

Maşalyan 119 oyun 102’sini alarak yeni patrik seçildi.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00’de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

Sahak Maşalyan hakkında

1962’de İstanbul Bayrampaşa’da Şahin Maşalı olarak doğdu. Vaftiz töreninde Şahan, 1992’de ruhaniliğe adım attığında da Sahak Maşalyan adıyla “kutsandı.”

1979’da İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni kazandı. 1982 yılında rahip olmaya karar vererek İTÜ’den ayrıldı ve 20 yaşında Ermenice öğrenmeye başladı.

2006 yılında Üstrahip (Vartabet), 2008 yılında ise Episkopos rütbelerini alarak 2011’de İstanbul’a döndü.

İstanbul’a dönüşünü takiben Ermeni Patrikhanesi Kiliserarası ve Dinlerarası İlişkiler Sorumlusu oldu.

4 Temmuz 2019 tarihinde Patrik Kaymakamı seçildi. Sahakyan Ermeni Lisesi din dersi öğretmeni olarak görev yapıyor.

Türkçe ve Ermenice’nin yanı sıra iyi derecede İngilizce biliyor. Dini eğitimin bir parçası olarak Yunanca, Latince ve İbranice de çalıştığı diller arasında.

Patrikhane önünde sivil polisler görev aldı

Pazar günü yapılan seçimde oy vermeye hak kazanan Türkiye Ermeniler’ini temsil etmek için seçilen delegeler Yenikapı’daki Ermeni Patrikhanesi’nde seçim için erken saatlerden itibaren bir araya geldi.

Patrikhane’nin önünde sivil polis yoğunluğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı bu seçimde talimatnameye yeni bir madde ekleyerek, yurtdışındaki adayların seçime katılımını engellemişti.

İstifalar ve davalar

Patrik Kaymakamı ve Patrik adayı Maşalyan’ın ile müteşebbis heyet seçime itiraz etmeme kararı Türkiye Ermenileri tarafından yoğun eleştiriler aldı.

Müteşebbis heyetten istifalar yaşandı.

Seçimlerin bu şekilde yapılması müteşebbis heyet tarafından da onaylandı ancak Türkiye Ermenileri seçime gölge düştüğü konusunda hemfikir.

TIKLAYIN – İçişleri Bakanlığı’ndan Patrik Seçimine Yeni Şart

İçişleri Bakanlığı talimatnamesi sonrası seçim sürecinin laik olmadığını savunan çeşitli kişi ve kuruluşlar sürecin durdurulması için dava açtı. Bunlar arasından bireysel başvurulardan biri reddedildi, diğerleriyle ilgili ise hukuki süreç sürüyor.

Nor Zartonk, “Kayyım Patrik İstemiyoruz” başlıklı açıklamasında boykot çağrısı yapmıştı:

“Gerçekleştirilecek seçimde verilecek her oyun bu adaletsizliği ve hak gaspını meşrulaştırmaya hizmet edeceğini biliyor ve bir kez daha halkımızı sandığa gitmemeye, seçimi boykot etmeye çağırıyoruz!”

Patrik nasıl seçilir?

Tatyos Bebek, Patrik seçimi işlemini bianet’e şöyle özetliyor:

Patrik öldükten sonra, önce bir “Değabah” dediğimiz patrik kaymakamı seçilir. Bu kaymakam, Yüksek Seçim Kurulu başkanı gibidir. Seçimi sağlıklı bir şekilde yürütmekle görevlidir.

Değabah seçimlerinden sonra, tüm vakıflar bir araya gelerek, içinde ruhanilerinde bulunduğu ama çoğunluğu sivillerden oluşan müteşebbis heyeti dediğimiz seçim kurulunu oluştururlar.

Bu müteşebbis heyet, değabah ile birlikte toplumu seçime götürür.

Bütün ilçelerde seçime katılacak seçmen sayıları belirlenir, sandıklar düzenlenir ve seçim yapılır.

Patrik seçimlerinin yapılacağı tarih valilik vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı’na bildirilir. Bu, izin almak gibi algılanmamalı, bilgi vermek için yapılan bir prosedürdür. Çünkü yapılan dini bir ritüeldir, Türkiye laik bir toplumdur ve Ermeni toplumu da kendi dini liderini seçmektedir.

Devlet, seçimin güvenli yapılabileceği tarihi uygun görüp resmi yazıyla Patrikhane’ye bildirir. Seçim sonuçlarına göre yeni seçilen Patrik Devlet’e bildirilir. Devlet onayladığı takdirde seçilen Patrik kamusal alanda cüppe giyip asasını kullanabilir.

5 maddede Patrik seçimi krizinde yaşananlar

2008 yılından beri sağlık sorunları yaşayan Baş piskopos Mesrop Mutafyan’ın, Adli Tıp tarafından da onanan ağır demans hastalığı neticesinde, bilinçsiz yatışı ve görevlerini yerine getirememesi sebebiyle, 2010 yılında Başepiskopos Aram Ateşyan Patrik Genel Vekili hükümet tarafından atanmıştı.

Patriğin ağır sağlık sorunu 9 yılı aşkın süre stabil kalırken Ermeni toplumunun talebiyle 2016 yılının Ekim ayında seçim kararı alınmıştı. 2017’nin Mart ayında ise Karekin Bekçiyan Patrikhane’yi seçime götürmek için Patrik Kaymakamı seçildi.

Seçim sürecinin başlamasına rağmen Patrik vekilliğinden istifa etmeyen Aram Ateşyan göreve devam ederken seçimin yapılması için 2017 Ağustos’unda gönderilen dilekçe İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtsız bırakıldı.

İstanbul Valiliği Karekin Bekçiyan’ın patrik kaymakamı seçilmesine dair işlemlerin geçersiz sayıldığını söylerken, içinde ‘sözde Patrik Kaymakamı Bekçiyan’ ifadelerinin yer aldığı bir mektupla patrik kaymakamının aldığı kararların hepsinin geçersiz sayılacağını kaydetti.

İstanbul Valiliği son olarak Patrik seçimini iptal etti. Ermeni toplumunun büyük çoğunluğunun onayını alan Karekin Bekçiyan bunun üzerine “Karanlık kampanyalar çok çirkin boyutlara ulaştı. Bu tutumun toplumumuzu daha da yıpratmasından ve hatta yozlaştırmasından korkuyorum” diyerek ülkeden ayrıldı.

Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart’ta hayatını kaybetmesinin ardından yeni Patrik’in resmen seçilmesi için süreci 10 yıl gecikmeli olarak başladı.

bianet

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