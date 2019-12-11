Türkiye Ermenilerinin yeni patriği: 12 yıllık mahrumiyet dönemi sona erdi

Melike Çapan

Türkiye Ermeni toplumunun 85’inci patriği bugün yapılan seçimle belli oldu. Patrik Kaymakamı (Değebah) Sahak Maşalyan delegelerin oyuyla patrik seçildi.

Patrik II. Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart 2019’da hayatını kaybetmesiyle seçim süreci başlamıştı. Tartışmalı geçen süreç bugün nihayet buldu ve Ermeni toplumu yeni liderini seçti.

Patrik II. Sahak, seçimin tamamlanmasının ardından basının karşısına çıktı. “Bugün 85. Türkiye Ermenileri Patriği olarak seçilmiş olmanın kıvancını sizlerle paylaşmak isterim” diyen Patrik II. Sahak, “‘Patrik’ sözcük anlamıyla baba, peder demektir. Öyle ki bugün halkımız kendini temsil edecek, sorunlarıyla ilgilenecek, dini ve etnik birliğinin sembolü olan manevi babasını seçmiş, böylece on iki yıllık bir mahrumiyet dönemi sona ermiştir” dedi.

Patrik II. Sahak, “Müteveffa Patrik Mesrop Mutafyan’ın trajik hastalığı nedeniyle on iki yılı aşkın bir süre Patriksiz idare edilen Ermeni toplumu nihayet demokratik seçimlerle, hakkın ve halkın onayıyla yeni Patriğini seçti. İki aşamalı bu seçimde 8 Aralık Pazar günü halk kiliselerde 102 sivil temsilciyi belirlemek için sandık başına gitti. 102 sivil delegenin 89’unu kazanan Turuncu listeyle şahsımın Patrik seçilmesi zaten geçen pazar günü garantilenmişti. Bugün 102 sivil delege 17 ruhani delegeyle birleşerek 119 kişilik bir temsilciler meclisi oluşturuldu. Gizli oylamayla yapılan seçim sonucu şahsım Episkopos Sahak Maşalyan resmen Patrik seçildi. Bu seçimler için emek sarf eden ve hiçbir özveriden kaçınmayan sivil ve ruhani delegelere ve bizleri gönülden destekleyen halkımıza minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Açıklamasının Patrik II. Sahak Independent Türkçe’nin sorusunu da yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından tebrik ziyareti yapılan Patrik II. Sahak, “Cumhurbaşkanından tebrik telefonu aldınız mı?” sorumuzu “İçişleri bakanımız şahsen aradılar, tebrik ettiler. Cumhurbaşkanından henüz böyle bir telefon bana gelmedi, ama bekliyorum” diye yanıtladı.

fazla oku Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

“Bir iki kişi mahkemeye başvurdu diye 13 bin Ermenin iradesini göz ardı edemeyiz”

Uzun süredir patriksiz olan Ermeni cemaatinin, 8 Mart 2018’de Patrik II. Mesrob Mutafyan’ın ölümüyle başlayan 9 aylık sürecinde birçok tartışmalar yaşandı.

Süreç içerisinde yaşanan tartışmalardan bir tanesi de talimatnamedeki maddeydi; Ermeni toplumunda birçok kişi buna itiraz etti, hatta müteşebbis heyetten istifalar oldu ve bir dava açıldı.

Patrik II. Sahak, “Bu dava seçimi etkileyecek mi, seçimin iptal edilmesine kadar gidecek mi bu süreç, neler yaşanır” sorumuzu ise şu sözlerle yanıtladı:

Benim şahsi görüşüm, bu hem cemaatimiz içinde hem de ülkemizde demokrasinin yaşadığının bir göstergesi. Seçimler genellikle demokrasilerde tartışmalarla geçer.

Beğenmeyenler, itiraz edenler, mahkemeye gidenler hep olur; ama şunu unutmayalım, bir iki kişi mahkemeye başvurdu diye patrik seçimlerine katılan 13 bin Ermenin oyunu ve iradesini göz ardı edemeyiz biz.

Bugün hem İstanbul Ermenileri hem de dünya Ermenileri 12 sene sonra patrik seçtiklerinden dolayı sevinçliler, mutlular; geleceğe daha umutla bakıyorlar.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Ermeni Patrikleri de bu ülkenin yargısı önünde tabiidirler, yasalar önünde eşittirler. Mahkeme sonuçlarına göre yol haritamızı çizeriz.

Patrik II. Sahak’ın açıklaması tamamı ise şöyle:

Independent Turkce

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...