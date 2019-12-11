Son dakika… Türkiye Ermeni toplumu için kritik gün! Ve patrik seçildi

Episkopos Sahak Maşalyan, İstanbul Ermeni Kilisesi’nin 85’inci patriği seçildi.

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1998’de İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2’nci Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart 2019’da hayatını kaybetmesinin ardından 85’inci İstanbul Ermeni Patrikliği makamı için başlayan süreç bugün sona erdi.

Seçim 17 ruhani delege ve 7-8 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimle belirlenen 102 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapılan oylama sonucu Episkopos Sahak Maşalyan, 119 oydan 102’sini alarak İstanbul Ermeni Kilisesi’nin 85’inci Patriği seçildi.

57 yaşındaki Sahak Maşalyan’ın rakibi, Başepiskopos Aram Ateşyan’dı. Seçimde 16 oy alan Ateşyan, 84’üncü İstanbul Patriği Mutafyan’ın demans hastalığı nedeniyle görevini yerine getirememesi üzerine Patrik Genel Vekili olarak atanmıştı.

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-turkiye-ermeni-toplumu-icin-kritik-gun-ve-patrik-secildi-5503599/

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