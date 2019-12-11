Siyah örtü kalktı! İşte tüm yönleriyle Ermenilerde patrik seçimi

Türkiye Ermenileri yeni patriğini seçti. Uzun süren seçim maratonunun ardından Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan Türkiye Ermenilerinin 85. Patriği oldu. Maşalyan bugün saat 17.00’deki Hraşapar töreniyle Kumkapı’daki Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’ne giriş yaptı ve 9 ay sonra patriklik tahtını örten siyah örtü kalktı. Merak edenler için Türkiye Ermenileride patrik seçimi usullerini ve Türkiye Ermeni Patrikliğiyle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte tüm yönleriyle Ermenilerinde patrik seçimi…

Öncelikle birçoklarının ilk duyduğunda şaşıracağı bir bilgiyle başlayalım, İstanbul Ermeni Patrikhanesi (Türkiye Ermenileri Patrikliği) Fatih Sultan Mehmed’in izniyle 1461’de kurulmuştur.

Fethin ardından, Sultan II. Mehmet Bursa Ermenileri Episkoposu Hovagim’i 1461’de İstanbul’a davet ederek onu Ermeni Patriği ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu Ortodoks mezhebine bağlı Hıristiyan tebaasının ruhani lideri olarak tanıdı ve kendisini Rum Patriği’nin hak ve yetkilerine eşdeğer hak ve yetkilerle donattı.

Patriklik makamı ilk olarak Samatya’da bir Bizans Manastırı’nda kuruldu. Patrik Hovagim’den Areveltzi (Doğulu) Tavit I.’e dek, tam 20 patrik Samatya’da görev yaptı. 1641’de Patrik Tavit I., makamı Kumkapı’ya nakletti. Patriklik o tarihten bu yana Kumkapı’da aynı yerde, Türkiye Ermenileri’nin ruhani merkezi olarak görev yapmaktadır.

1863’TEN GÜNÜMÜZE PATRİK SEÇİMİ

Gelelim asıl konumuza; İstanbul Patrikhanesi’nin Fatih Sultan Mehmed’in izniyle 1461’de kurulmasının ardından Osmanlı Ermenileri geleneksel usullere bağlı olarak 1863’e kadar patriklerini özgürce seçtiler. 1863 yılında ise Osmanlı Hükümeti’nin kabul ettiği Ermeni Nizamnamesi ile bugün ki seçim usullerini net bir şekilde tescil edildi.

1863 Ermeni Nizamnamesi’yle belirlenen ve bugün de uygulanan patriklik seçimi şu sırayla gitmektedir:

1 Değabah seçimi: Mevcut patriğin vefatının ardından Ruhani Meclis tarafından Ermeni toplumunu seçime götürecek bir görevli seçilir. Bu görevlinin adını Değabah yani ‘Patrik Kaymakamı’dır.

2 Müteşebbis Heyeti belirlenmesi: Değabah seçimlerinden sonra, Ermeni vakıfları bir araya gelerek, seçim kurulunu yani Meteşebbis heyeti belirler.

3 Seçim tarihinin belirlenmesi ve izin: Değabah Başkanlığı’ndaki Müteşebbis heyet seçim tarihlerini belirleyip seçim İstanbul Valiliği aracılığıyla seçim tarihini İçişleri Bakanlığı’na bildirir.

4 Seçmen sayılarının belirlenmesi: Bütün ilçelerde seçime katılacak seçmen sayıları belirlenir, sandıklar düzenlenir ve seçim yapılır.

5 Delege seçimi: Ermeni cemaati, patriği seçmeleri için önce ruhani ardından da sivil delegeleri seçer.

6 Patrik seçimi: Aday olan ve en fazla oyu alan ruhani patrik seçilir.

7 Hraşapar töreni: Seçimin ardından Patrik olarak seçilen ruhani Hraşapar töreniyle İstanbul Kumpakapı’daki Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’ne girer ve patriklik tahtına oturur. Böylelikle patriklik dönemi resmen başlar.

SİYAH ÖRTÜ 9 AY SONRA KALKTI

Türkiye Ermenileri 84. Patriği II. Mesrob’un (Mesrob Mutaftyan) vefatı sonrası Ermeni Kiliselerindeki patrik tahtları siyah örtüyle örtülmüştü. Mutafyan’ın 8 Mart’taki vefatının üzerinden geçen 9 ay 3 gün sonra tahttaki siyah örtü kaldırıldı.Patrik olarak seçilen Sahak Maşalyan patriklik tahtına oturdu.

Kaynak: CNNTurk.com / Mehmet Kerem Hançer

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