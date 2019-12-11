Müteşebbis Heyet’ten bir istifa daha

Müteşebbis Heyet İkinci Başkanı Sarkis Çavuşyan görevinden istifa etti.

Aynı zamanda Feriköy Vakfı yöneticilerinden olan Sarkis Çavuşyan Müteşebbis Heyet’in dünkü toplantısında istifa dilekçesini sundu. Çavuşyan yurtdışındaki adaylara sınırlama getiren patrik seçimi talimatnamesine itiraz etmekten yana olduğunu ancak süreci de kesintiye uğratmamak için bugüne kadar beklediğini söyledi. Çavuşyan talimatnameye karşı dava açılmasından sonra istifa dilekçesini Heyet’e sunduğunu ifade etti. Çavuşyan’dan önce Setrak Davuthan, Garbis Duraslan, Kevork Erkan, Hugas Arzuman, Nazaret Özsahakyan, Minas Arslan benzer gerekçelerle istifa etmişti. Böylece Heyet’ten 7’inci üye de istifa etmiş oldu. İçişleri Bakanlığı yaklaşan patrik seçimi ile ilgili yayınladığı talimatnamede yurtdışında görev yapan Türkiye doğumlu patrik adaylarının seçim katılmalarına sınırlama getirmiş, seçim sürecini yürütmekle görevli Müteşebbis Heyet ile Patrikhane bu talimatnameye itiraz etmeme kararı almış, bu karar tepkilere neden olmuştu.

Agos

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