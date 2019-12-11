Kutlama Komitesi Şişli Belediye Başkanı ile görüştü

İstanbul Protestan Kiliselerinin 22 Aralık’ta Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği Ortak Noel Kutlama Programı düzenleme komitesinden İsa Mesih’in Dirisu Kilisesi Önderi Pastör Bedri Peker ve eşi Gül Peker ile Zeytinburnu Mesih İmanlıları Kilisesi Önderi İlyas Devli Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’i ziyaret etti.

Şişli Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Keskin, kilise heyetini makamında ağırladı. Pastör Peker, Şişli belediye başkanı Keskin’e Kutsal Kitap hediye ederek, 22 Aralık’ta düzenlenecek Ortak Noel Kutlaması’nın davetiyesini verdi. Başkan keskin de katılmak istediğini belirterek kutlamanın gün ve saatini programına not aldırdı.

Pastör İlyas Devli, başkan Keskin’e Kutsal Kitap’tan yönetimler ve yöneticilerle ilgili olan Romalılar 13:1, 1. Timoteos 2: 1 ve Yeremya 29: 7 ayetlerini okudu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de makamların gelip geçici olduğunu, fakat seçilenlerin bir kısmının bunun farkında değilmiş gibi davrandığını belirterek “Ben de burada beş yıl kiracıyım. Temiz ve iyi yönetirsem bir beş yıl daha halkımız bu makamı bana kiraya verir. Fakat kimse bu koltuğun sahibi değil. Bu makama gelmenin abartılacak bir tarafı yok. Fakat insanlar bu makama gelince egolarını şişirip bencilleşiyorlar. Fakat bugün bir deprem olsa kimseyi ayırt etmeyecek. Bunun için büyüklenmenin bir anlamı yok” dedi.

Görüşmenin ardından İsa Mesih’in Dirisu Kilisesi Pastörü Bedri Peker, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin için Tanrı’nın görevinde başarılı kılması icin dua ederek bereket diledi.

Hristiyan Haber

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