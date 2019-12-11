Karabağ’ın bağımsızlığı ve kendi kaderini tayin hakkı tartışılamaz ve müzakere konusu edilemez

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı, Cumhurbaşkanı adayı Arayik Harutyunyan, son 10-15 yılda olduğu gibi bugün de Karabağ ihtilafı ile ilgili bir müzakere sürecinin mevcut olmadığını dile getirdi.

Yapılan birtakım ikili görüşmelere değinen Harutyunyan, bu görüşmelere Karabağ’ın da katılmadığı için bunların müzakere sayılamayacağını vurguladı.

Şuanda Artsakh halkının, kendi kaderini tayin hakkının tanınması gerektiğinin ön plana çekilmesi konusunda Ermenistan yaklaşımının sertleştiğine dikkat çeken Arayik Harutyunyan, Artsakh’ın bağımsızlığının ve kendi kaderini tayin hakkının tartışılamaz ve müzakere edilemez olduğunu vurguladı.

Madrid ilkeleri dahil şimiye kadar gündemde olan tüm çözüm önerilerinin Artsakh halkı için kabul edilemez olduğunu ifade eden Harutyunyan, bu önerilerde hep soyut ve belirsiz ibarelerin kullanıldığını dile getirdi. Eski başbakan, “Artsakh halkı her zaman Madrid ilkelerine karşı oldu. Artsakh halkı için kabul edilemez ilkeler müzakere edilemez. Bu tür kabul edilemez kararları savunan Ermenistan veya Artsakh iktidar güçlerinin, ya müzakerelerden, ya da iktidardan vazgeçmesi gerekecektir” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI

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