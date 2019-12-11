Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü hukukçu Raphael Lemkin adlı araştırma bursu programına başvuru süresinin başladığını ilan etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfı, 2020 yılı için hukukçu Raphael Lemkin adlı araştırma bursu programına başvuru süresinin başladığını ilan etti.

‘Asbarez’ gazetesinde yayımlanan habere göre bu burs, genç yabancı araştırmacılara verilir. Bursun maksadı, Ermeni Soykırımı konulu araştırmalar alanını genişletilmek ve bunlara gençlerin katılımını sağlamaktır.

Burs programı sayesinde Soykırım alanında araştırma yapan ve 40 yaşını henüz doldurmayan yabancı bilim adamları, Ermenistan’da bir ay geçirip Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü vakfının arşivlerinde ve Ermenistan’ın kütüphanelerinde araştırma yapabilir.

Bir ay süren programın sonunda katılımcılar, yaptıkları araştırmaya dair bir özet raporu sunar. Program 1 Nisan 2020 tarihinde start alacak.

Ermenistan Kamu Radyosu

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