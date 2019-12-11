Episkopos Sahak Maşalyan Türkiye Ermenileri Patriği seçildi

İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı.Türkiye Ermeni toplumu tarafından seçilen delegeler, 11 Aralık tarihinde Episkopos Sahak Maşalyan’ı patrik olarak seçti.

Maşalyan’ın kazanacağı, henüz 8 Aralık’ta yapılan delege seçiminin sonuçlarından belliydi. Maşalyan’a destek veren Turuncu listeden seçilen delege sayısı 89, diğer aday Başpiskopos Aram Ateşyan’a destek veren Mor listeden seçilen aday sayısı 12 olmuştu.

Bugün İstanbul Ermeni toplumu için gerçekten tarihi bir gündür, çünkü 12 yıllık belirsizlik dönemi artık geride kalmış sayılabilir. 12 yıl boyunca önderi olmayan toplumda, eğitim ve idare alanlar dahil birtakım sorunlar birikti. Bu belirsizlik döneminin son bulmasıyla yeni patrikten biriken sorunlar için köklü çözümler beklenecek. Ancak her şeyden önce sorunlardan kutuplara bölünmüş toplumun tekrar birleşme beklentisi var.

ERMENİ HABER AJANSI

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