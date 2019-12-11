DUYURU

Türkiye Ermenileri 85nci Patriği olarak seçilmiş bulunan Kadasetli II. Sahak Hazretleri seçim sonrası Kardeş Kilise temsilcilerinin ve yerel idareler ile siyaset çevrelerinin tebriklerini 16 Aralık 2019, Pazartesi saat 10.00 ile 17.00 arasında Patriklik Kabul Salonu’nda kabul edecektir.

Ruhanilerin ve Diyakosların, Cemaat ve Kilise Vakıf Yönetim Kurulları’nın, Kilise Korolarının, Cemaat Okullarından Yetişenler ve Diğer Derneklerin, Kadınlar Kollarının ve Cemaat Basını’nın tebrikleri ise 17 ve 18 Aralık 2019, Salı ve Çarşamba günleri saat 10.00 ile 17.00 arası Patriklik Kabul Salonu’nda kabul edilecektir.

Tahta çıkış töreni ve ilk Kutsal Sunu ayini ile ilgili tarih bilgilendirmesi ayrıca yapılacaktır.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/duyuru-13/

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