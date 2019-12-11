Bakanlık talimatının gölgesinde: Maşalyan, Türkiye Ermenileri’nin 85. Patriği oldu

HABER MERKEZİ – İçişleri Bakanlığı’nın Patrik seçimine getirdiği ve “seçilme hakkına gasp girişimi” olarak nitelendirilen talimatnamesinin gölgesinde yapılan Türkiye Ermenileri’nin Patrik seçiminde, 85. Patrik olarak Sahak Maşalyan seçildi. Katılıma bakıldığında, delege seçimlerinde boykotun sandığa yansıdığı görülüyor.

Türkiye Ermenileri 85. Patrik seçimi tartışmaların gölgesinde sonuçlandı.

Geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden Patrik Mesrop Mutafyan’ın 2008’de başlayan sağlık sorunlarından itibaren yeni Patrik seçimi talep eden Türkiye Ermenileri için sürecin son ayağı bugün gerçekleşti.

Pazar günü yapılan delege seçimlerinde Patrik Kaymakamı Başepiskopos Sahak Maşalyan’ı destekleyen delegeler önde çıkmıştı.

Sayım sonucunda Turuncu liste 89, Mor liste 12 delege çıkarmıştı.Toplam 13.705 seçmen oy kullanırken; 744 kişi geçersiz, 377 kişi boş oy kullanmıştı.

Bu rakamların bugün sandıktan çıkacak sonucu etkilemesine kesin gözüyle bakılıyordu. Öyle de oldu.

Aram Ateşyan ile yarışan Sahak Maşalyan yeni patrik seçildi.

Maşalyan 119 oyun 102’sini alarak yeni patrik seçildi.

Sahak Maşalyan

Patrik seçimleri İçişleri Bakanlığı’nın getirdiği ve “seçilme hakkına gasp girişimi” olarak nitelendirilen kararın gölgesinde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan talimatnamede Patrik seçimi ile ilgili bölümde yer alan “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartı eleştirilere neden olmuştu.

Bu şart karşısında Nor Zartonk boykot çağrısı yapmış, “Kayyum Patrik istemiyoruz!” başlıklı açıklama ile patrik adaylarının da seçimden çekilmesini istemişti.

Agos’un aktardığına göre boykot nedeniyle sandığa gitmeyenler oldu.

Delege seçimlerinden önce Müteşebbis Heyet Başkanı Hosrof Köletavitoğlu vakıfların toplam 60 bin seçmen bildirdiğini, ancak bunun içinde ölümler ve tekrarlar da olduğunu, dolayısıyla 60 bin sayısından 20-25 bin kişinin düşülmesi gerektiğini söylemişti.

Yani Köletavitoğlu’nun hesabıyla dahi 40 bin gibi bir seçmen olması gerekiyor. Bu da seçmenin 3’te 1’inin sandığa gittiğine işaret.

Patrik seçimi krizi

2008 yılından beri sağlık sorunları yaşayan Başpiskopos Mesrop Mutafyan’ın, Adli Tıp tarafından da onanan ağır demans hastalığı neticesinde, bilinçsiz yatışı ve görevlerini yerine getirememesi sebebiyle, 2010 yılında Başepiskopos Aram Ateşyan Patrik Genel Vekili hükümet tarafından atanmıştı.

Patriğin ağır sağlık sorunu 9 yılı aşkın süre stabil kalırken Ermeni toplumunun talebiyle 2016 yılının Ekim ayında seçim kararı alınmıştı.

2017’nin Mart ayında ise Karekin Bekçiyan Patrikhane’yi seçime götürmek için Patrik Kaymakamı seçilmişti.

Seçim sürecinin başlamasına rağmen Patrik vekilliğinden istifa etmeyen Aram Ateşyan göreve devam ederken seçimin yapılması için 2017 Ağustos’unda gönderilen dilekçe İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtsız bırakıldı.

İstanbul Valiliği Karekin Bekçiyan’ın patrik kaymakamı seçilmesine dair işlemlerin geçersiz sayıldığını söylerken, içinde ‘sözde Patrik Kaymakamı Bekçiyan’ ifadelerinin yer aldığı bir mektupla patrik kaymakamının aldığı kararların hepsinin geçersiz sayılacağını kaydetti.

İstanbul Valiliği son olarak Patrik seçimini iptal etti. Ermeni toplumunun büyük çoğunluğunun onayını alan Karekin Bekçiyan bunun üzerine “Karanlık kampanyalar çok çirkin boyutlara ulaştı. Bu tutumun toplumumuzu daha da yıpratmasından ve hatta yozlaştırmasından korkuyorum” diyerek ülkeden ayrıldı.

Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart’ta hayatını kaybetmesinin ardından yeni Patrik’in resmen seçilmesi için süreç başlamış oldu. Ancak, İçişleri Bakanlığı’nın talimatnamesi yeni bir tartışma başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan talimatnamede Patrik seçimi ile ilgili bölümde yer alan “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartı eleştirilere neden olmuştu.

1961’de yayınlanan ve sonraki Patrik seçimlerinde tekrarlanan talimatnamelerde böyle bir şart bulunmuyordu.

1961’den sonra göreve seçilen üç patriğin ikisi (Şhorhk Başepiskopos Kalustyan, Karekin Başepiskopos Kazanciyan) yurtdışında görev yaparken patrik seçilmişlerdi. 1951’de göreve seçilen Karekin Başepiskopos Haçaturyan da yurt dışında görev yapıyordu.

Karınca, Agos, bianet

Gazete Karınca

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