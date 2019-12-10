‘Yılbaşı kutlamalarının haram olduğu camilerde anlatılmalıdır’

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Siverek ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Gökkıyas, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün, yılbaşı kutlamaları ve şans oyunlarının haram olduğunu net bir şekilde söylemeleri gerektiğini ifade etti.

Yeni bir yıla sayılı günler kala, Türkiye’nin dört bir yanında yapılan “Noel”, “Yılbaşı” hazırlıkları, en işlek caddelerde devlet eliyle satılan milli piyango biletleri, Noel ağacı bahanesiyle kesilen çam ağaçları ve bugüne özel yapılan hazırlıklar Müslümanların içerisine düşmüş olduğu kötü durumu özetliyor.

Bir yandan Müslümanlar, emperyalist güç odaklarının yapmış olduğu zulümler altında inim inim inlerken, bir taraftan da emperyalist güçlerin kendisine süsleyip sunduğu, gayrı meşru eğlencelerle zamanını ve hayatını heder ediyor.

Siverek ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Gökkıyas, yeni yıla sayılı günler kala, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konuda net ve açık ifadelerle insanları uyarmaları gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu Cuma namazından başlayarak Cuma hutbelerinde, yılbaşı eğlenceleri ve milli piyango biletinin haram olduğu konusunda cami cemaatini uyarması gerektiğini ifade eden Gökkıyas, samimi şekilde yapıldığı takdirde bu haramlara düşenlerin sayısının azalacağını savundu.

“Yılbaşı eğlenceleri ve milli piyango bileti, biz Müslümanlar için çok zararlı işlerdir. Niye zararlı işlerdir?” diye soran Gökkiyas, “Çünkü Rabbimiz Maide Suresi 90. ayette, ‘Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.’ diye buyurmaktadır. Yani Rabbimiz şans oyunlarının zararlı olduğunu ve Müslümanların bundan kaçınması gerektiğini bize emretmektedir. Bu anlamda Müslümanlar olarak, STK’lar olarak bize çok görev düşmektedir.” sözleriyle yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığımız da bu konuda gençlerimizi, insanlarımızı bilinçlendirmeleri gerektiğini dile getiren Gökkıyas, “Örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün camilere talimat vererek yılbaşına kadar Cuma hutbelerinde insanlarımıza açık bir şekilde bu işin haram olduğunu, Allah’u Teâlâ’nın Maide Suresi 90. ayette bunu yasakladığını, milli piyango bileti alındığı takdirde bunun haram olduğunu açık ve net bir şekilde söylemeleri gerekir. Bunun yapılmasının çok yararlı olacağına inanıyorum. Eğer bunlar Cuma hutbelerinde söylenirse birçok insanın milli piyango bileti almaktan vazgeçeceğini ve bilet satışlarının ciddi bir şekilde azalacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Öğrencilerin de İslam dışı eğlenceler konusunda uyarılması gerektiğini belirten Gökkıyas, “Aynı şekilde Millî Eğitim Bakanlığımız da bütün okullara talimat vererek, öğretmenleri ve okul idarelerini bu konuda uyarması gerekir. Gençlerimize yılbaşı eğlencelerinin çok zararlı olduğunu, haram olduğunu, Müslümanların ritüellerinde böyle bir şeyin olmadığının söylenmesi gerekir. Bu anlamda gençlerimizi manevi olarak diri tutmaları gerekir. Bunu yaparken de mutlak surette bunu açık bir şekilde söylemeleri gerekir. Çünkü Müslümanlarda yılbaşı eğlencesi âdeti yoktur. Bunu gençlerin kafalarına nakşetmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Hristiyanların bizim Kurban Bayramı’mızda kurban kestiklerini gördünüz mü? Veya Ramazan ayında oruç tuttuklarını gördünüz mü?” diye soran Gökkıyas, “Neden bizler de onların sefahate dair adetlerini alalım? Bunu yapmamıza hiç gerek yoktur. Çünkü onlar bunu istiyorlar. Onlar Müslümanların düşünmelerini istemiyorlar. Müslümanların zihinlerini tamamen işgal etmek istiyorlar. Dinleri hakkında hiçbir şey bilmeyen, zihinleri işgal edilmiş… Açıkçası kendilerine köle olacak Müslümanlar istiyorlar. Bizim de bu anlamda çok dikkatli olmamız lazımdır.” şeklinde cevapladı.

Bu anlamda devlete, Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığına çok ciddi görevler düştüğünü dile getiren Gökkıyas, “Bu son 20 günde bunun zararlı olduğunu söylemeleri gerekir. Aynı zamanda yılbaşı eğlencelerinin haram olduğunu açık bir şekilde ifade ve gündem etmeleri gerekir. Bu 20 gün boyunca adeta bir seferberlik yapmaları gerekiyor. İnşallah kurumlarımız bunu yaptıkları takdirde, inanın bunun zararları, çok düşük seviyeye düşecektir inşallah.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Gökkıyas, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in çok güzel bir sözünü paylaştı:

“Batıya özene özene özümüzü kaybettik. Oysa biz batının hayranlıkla izlediği, gıpta ettiği bir medeniyettik.”

Gökkıyas, şu duayla sözlerine son verdi: “Rabbim inşallah o günleri yine tekrar getirir. Kur’an’a, İslam’a göre yaşayan, vahyin terbiyesi ile terbiye edilen bir gençlik, nesil nasip etsin.” (Abdurahman Uğurlu-İLKHA)

https://ilkha.com/guncel/yilbasi-kutlamalarinin-haram-oldugu-camilerde-anlatilmalidir-110478

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