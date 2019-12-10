Ted Cruz: Senato büyük ihtimalle Ermeni Soykırımını tanıyan tasarısını kabul edecek

Ermeni Soykırımı tasarısını hazıralayan senatörlerinden Ted Cruz önümüzdeki haftalarda ABD Senatosunun büük ihtimalle Ermeni Soykırımını tanıyacağını dile getirdi.

Amerikan TV kanalı NBC’ye konuşan Cruz “Senelerdir uğruna mücadele ettiğimiz Ermeni korkunç Soykırımını tanıyan tasarısını büyük ihtimalle nihayet kabul edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tasarı bu sene Nisan ayında Senatörler Ted Cruz ve Robert Menedez tarafından gündeme getirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/10/ABD-Senato-Ermeni-Soykırımı/171477

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