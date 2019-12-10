Hrant’ın dostları nerede? Ceyhun Bozkurt yorumladı

Firari FETÖ’cüler tarafından kurulan sözde haber sitesi Nordic Monitor, Türkiye’nin Ermenistan’a operasyon yapmayı planladığını iddia etti. Bu iddia, FETÖ’cüler tarafından katledilen gazeteci Hrant Dink’in kurucu genel yayın yönetmeni olduğu Agos’ta manşete taşındı. Tepki çeken bu olayı SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt yorumladı.

FETÖ‘cülerin İsveç üzerinden yayın yaptığı Nordic Monitor, isimli internet sitesinde Türkiye’nin Ermenistan’a karşı askeri bir operasyon yapmayı planladığı öne sürüldü.

Hiçbir dayanağı olmayan bu haber, FETÖ’cüler tarafından katledilen Hrant Dink‘ın kurucu genel yayın yönetmeni olduğu Agos’ta manşetten verildi.

24 TV’de Ardan Zentürk‘ün konuğu olan SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, gazetenin kurucusuna karşı vefasızlığını yorumladı.

HRANT’IN DOSTLARI NEREDE?

Agos’un yayın çizgisinin özellikle 2012-2013 yıllarında FETÖ kumpaslarını destekleyen çizgilerle çok yakın durduğunu söyleyen Ceyhun Bozkurt, ‘Hrant’ın dostları’ olarak bilinen grubun kumpas döneminde eylemleriyle öne çıktığını belirtti.

KUMPASÇILARIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORLAR

Hrant Dink cinayetinin FETÖ ile bağı netleşince bu grubun ortada görünmemeye başladığına vurgu yapan Bozkurt, bu haberle yeniden ortaya çıkan ‘Hrant’ın dostları’nın tekrar kumpasçıların değirmenine su taşıdığını ifade etti.

https://www.superhaber.tv/hrantin-dostlari-nerede-ceyhun-bozkurt-yorumladi-haber-244141

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