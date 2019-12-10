Ermeni senaryocu, film yönetmeni ve yapımcısı Steven Zaillian, “Altın Küre Ödülüne” aday gösterildi

Ermeni senaryo yazarı, film yönetmeni ve yapımcısı Steven Zaillian, “Altın Küre Ödüllerinin” “En İyi Adaptasyon” kategorisinde aday gösterildi.

2019 yılında ünlü film yönetmeni Martin Scorsese, Zaillian’ın senaryosuyla “İrlandalı” (The Irishman) filmini çekti. Al Pacino ile Robert De Niro’nun rol aldığı film, “En iyi film” dahil birkaç kategoride aday gösterildi.



Steven Zaillian, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Fresno şehrinde dünyaya geldi. Babası Jim Zaillian, bir radyo muhabiriydi.

Zaillian, “Şahin ve Kardan Adam” (1985), “Awakenings” (“Uyanmalar”, 1990), “Schindler’in Listesi” (1994), “İmkansız bir Misyon” (1996), “Hannibal” (2001), “New York Çeteleri” (2002), “Çevirmen” (2005), “Kralın Tüm Adamları” (2006) ve birtakım diğer filmlerin senaryolarını yazdı.

“Schindler’in Listesi” filmi için 1994’te “Oscar” alan Zaillian, “Awakenings”, “New York Çeteleri” ve “Kralın Tüm Adamları” filmleri için de Oscar’a aday gösterildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/10/Ermeni-Steven-Zaillian-Altın-Küre/171468

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