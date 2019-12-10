Ermeni halk dans topluluğu 40’ıncı yılını kutluyor

Anadolu ve Ermeni halk dansları topluluğu Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 40. yıl gösterisine hazırlanıyor.

Anadolu ve Ermeni halk dansları topluluğu Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 40. yıl gösterisine hazırlanıyor. İstanbul Kongre Merkezinde 15 Aralık’ta sahne alacak topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Garbis Çapkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 1980 yılında kurulan grubun, pazar günü gerçekleştireceği sahne gösterisiyle 40. yılını kutlayacağını söyledi.

180 kişiden oluşan Maral Müzik ve Dans Topluluğunun, cemaatlerinin tek grubu olduğunu belirten Çapkan, “Biz de bu kültürümüzü 40 yıldır sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günkü gösteri için özel bir hazırlık yaptık. Ermenistan’dan 12 kişilik özel bir orkestra ekibi geldi. 15 gün bizimle prova yapacaklar. Maral amatör bir topluluk. Dansçılarımızın çoğu öğrenci. Zamanlarının çoğunu büyük bir özveriyle burada geçiriyorlar. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Umarız uzun yıllar bu birliktelik devam eder.” diye konuştu.

“PROFESYONEL BİR RUHLA ÇALIŞIYORUZ”

Maral Müzik ve Dans Topluluğundan Dansçı Harman Biberyan 20 yıldır grupta yer aldığını anlattı. 40’ıncı yıllarını kutlamanın heyecanını yaşadığını dile getiren Biberyan, “Amatör bir ekibiz ama profesyonel bir ruhla çalışıyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu grubun devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 40. yılımızı çok özel bir gösteri ile kutlayacağız inşallah. 20 yıldır dans etmeme rağmen hâlâ ilk günkü gibi çok heyecanlıyım. Aynı tutkuyu içimde beslemeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Dansçı Nayra Markaroğlu ise Maral grubunun 40’ıncı, kendisinin ise topluluktaki 20. yılını kutladığını aktardı. Grubun 20 yıl içinde çok iyi bir yere geldiğini ifade eden Markaroğlu, “Grubun geldiği noktayı görmek beni çok mutlu ediyor hem kültürümüzü sahnede yaşatmak hem de her yıl güçlenerek sahneye çıkmak bizim için mutluluk verici. Biz her gün burada prova yapıyoruz kimse görmüyor. Bizi gördükleri gün sahnedeki gündür. Bu da bizim için çok heyecan verici. Sahnede olma duygusu çok güzel.” şeklinde konuştu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

https://www.evrensel.net/haber/392853/ermeni-halk-dans-toplulugu-40inci-yilini-kutluyor

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