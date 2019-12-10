Bosna’daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç’te protesto edilecek

Lejla Bıogradlıja / Saraybosna

Bosnalı çok sayıda kurban yakını, Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Peter Handke’yi Stockholm’de düzenlenecek ödül töreni öncesinde protesto edecek.

Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic’e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel ödül töreni öncesi İsveç’te protesto edilecek.

Bosna Hersek’teki savaşta yakınlarını kaybeden çok sayıda insan, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek ödül töreni öncesinde, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nün Handke’ye verilmesine bir kez daha tepki gösterecek.

Çok sayıda ünlü ismin de katılması beklenen protestonun organizatörlerinden Teufika Sabanovic, protestoya bine yakın katılım beklediklerini ifade ederek, “İsveç Kraliyet Akademisi kadar güçlü değiliz ama ödülün Handke gibi birine verilmesine de sessiz kalamayız. Adaletin ve hakikatin yanında olmalıyız.” dedi.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de İsveç’e hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, dünyanın Bosna’daki Müslümanlara yapılanlara karşı gözünü kapattığını vurgulayarak, Nobel ödülünün soykırım inkarcısı Handke’ye verilmesinin kurban yakınlarını derinden yaraladığını ifade etti.

Bosna Hersek’in yanı sıra Kosova’da yaşayan kurban yakınları da Nobel ödülünün Handke’ye verilmesine tepki göstermiş, başkent Priştine’de protesto düzenlenmişti.

Handke’nin Milosevic hayranlığı

Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılaması devam ederken cezaevinde hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic’in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova’daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde de “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın.” ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna’daki Müslüman Boşnakların “kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını” savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa’da soykırım yaptığına da asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş ve lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuş, ayrıca 2006’daki cenazesine de katılmıştı.

Arnavutluk Nobel Ödül Töreni’ni boykot edecek

Bu arada, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk’un İsveç Büyükelçisine, Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü’nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim.” ifadelerini kullandı.

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