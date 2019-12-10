BM’de ilk defa Komitas Vardapet’in müziği seslendirildi ve Ermeni Soykırımı anıldı

ABD’nin New York şehrinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde Ermenistan tensilciliği tarafından soykırımların önlenmesi ve eğitimine yönelik toplantı Kütahyalı Ermeni büyük besteci Komitas Vardapet’in müziğiyle başladı.

Toplantının moderatörlüğünü yapan, Sorumluluk ve koruma küresel merkezinin müdürü Simon Adams birkaç ay sonra Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümünün anılacağını hatırlattı.

Bilim adamlarının ve psikologların sözlerine göre soykırımının inkar edilmesi soykırım kurbanlarının anısına saygısızlık olkamkla birlikte yeni soykırımlar için de yol açıyor.

Toplantıya katılan Türkiye temsilcisi söz hakkı alıp Birinci dünya savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğunun çok zor bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte bütün vatandaşların Ermeniler kadar eziyet çektiğini ifade etti.

Buna cevaben Soykırımları araştıran bilim adamların uluslararası dernek başkanı Henry Teriel “Son 50 yılda böyle inkar duymadım. İnkarın nasıl olduğunu açık bir şekilde gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Fakat yararlandığınız kaynakları yenilemenizi tavsiye ederim, çünkü 30 sene önceye dayanıyor. Sizin söylediğiniz bahaneler çoktan yalanlandı. Türkiye’de birçok bilgili, entelektüel insanlar Ermeni Soykırımını tanıyor. Onlardan bazıları da şimdi hapiste bulunuyor” sözlerini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/10/BM-Komitas-Vardapet-Ermeni-Soykırımı/171466

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