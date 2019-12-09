Türkiye’den Koza Gençlik Derneği Ermenistan’da düzenlenen eğitim kursuna katıldı

Çanakkale Koza Gençlik Derneği ve ABCD Innovation Center ortaklığı ile gerçekleşen ‘the Asset Based Community and Youth Development Eğitim Kursu’ ikinci ayağını 11-19 Kasım günleri arasında Kalavan, Ermenistan’da gerçekleştirdi.

Calouste Gulbenkian Foundation tarafından fonlanan projeye katılan Çanakkale Koza Gençlik Derneği ve ABCD Innovation Center gönüllüleri Türkiye ve Ermenistan’ı temsil etme şansı buldu.

Projede Proje Döngüsü Eğitimi, PACA araçları, genç güçlenmesi, sivil aktivizm, kültürel zeka ve liderlik gibi birçok başlık ele alınırken yapılan saha ziyaretleri ile de Ermeni Kültürü daha yakından tanıma şansına sahip olundu. Proje esnasında geliştirilen ve bir sonraki yıl içerisinde gerçekleştirilecek altı farklı proje fikri de bu projenin en önemli çıktıları arasında sayılabilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/09/Türkiye-Koza-Gençlik-Derneği-Ermenistan/171432

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