Seçmen ‘Maşalyan’ dedi

Türkiye Ermenileri 85. Patrik seçiminde oy sayımı dün gece tamamlandı. Turuncu liste (Sahak Episkopos Maşalyan) 9.008 oy, Mor liste (Aram Başepiskopos Ateşyan) 3.529 oy aldı.

Yapılan sayım sonucunu göre Turuncu liste 89, Mor liste 12 delege çıkardı. Toplam 13.705 seçmen oy kullandı. 744 kişi geçersiz, 377 kişi boş oy kullandı. Geçersiz, bilhassa da boş oylar yurtdışı adayların katılımının engellendiği seçim sürecine karşı bir tepki olarak değerlendiriliyor. Aynı gerekçeyle boykot nedeniyle sandığa gitmeyenler de oldu.

Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra Episkopos Maşalyan Gedikpaşa Kilisesi’ne giderek taraftarlarıyla buluştu ve bir teşekkür konuşması yaptı.

11 Aralık Çarşamba günü delegeler toplanarak Türkiye Ermenileri 85. Patriği’ni seçecek.

1998 yılında Mesrob Mutafyan’ın patrik seçildiği seçimde 15.807 seçmen oy kullanmıştı. Bu seçimde katılım oranını net bir şekilde öğrenmek mümkün olmadı. Seçimden önce Müteşebbis Heyet Başkanı Hosrof Köletavitoğlu vakıfların toplam 60 bin seçmen bildirdiğini, ancak bunun içinde ölümler ve tekrarlar da olduğunu, dolayısıyla 60 bin sayısından 20-25 bin kişinin düşülmesi gerektiğini söylemişti.

Özellikle Feriköy ve Bakırköy’de oy verme işlemi uzun sürdü. Seçmenler oy vermek için yaklaşık 1-1,5 saat beklediler. Kimi seçmenler uzun kuyruklar nedeniyle oy vermeden geri döndü, uzun süre kuyrukta bekleyenler de daha sağlıklı bir sistem kurulmaması nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler.

Semtlere göre oy ve delege dağılımı Müteşebbis Heyet’in bu sabah açıkladığı listeye göre şu şekilde oldu:

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23321/secmen-masalyan-dedi

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