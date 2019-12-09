Karslı Çarents ve Kütahyalı Komitas

Karslı Ermeni ünlü yazar, Ermeni edebiyatının çok özel isimlerinden Yeğişe Çarents’in ev müzesinde başka bir Ermeni deha, Kütahyalı Ermeni besteci, büyük sanatçı Komitas Vardapet’e adanan bir köşe bulunuyor.

Çarents Komitas Vardapet’in eserlerini çok seviyordu ve onun şarkılarını dinlerken çocuk gibi ağlıyordu. Aynı dönemde yaşadıklarına rağmen Yeğişe Çarents ve Komitas Vardapet birbirleriyle hiç görüşmediler. Çarents ilk ve son defa sadece onun cenazesinde tabutun içinde gördü.

Karslı yazarın ev müzesinde görevli olan Anuş Tasalyan müziğe olan Çarent’in ilgisini anlatırken “Çarents ne herhangi bir enstrüman çalabiliyordu, ne de şarkı söylüyordu, fakat müziğe büyük ilgisi vardı. Onun iki eşi de enstrüman çalmıyordu. Kendisi bir tane piyano almıştı kızı piyano çalmayı öğrensin diye” ifadelerini dile getirdi.

1915 Ermeni Soykırımı’na tanık olan ve bu akılalmaz olaylardan akıl dengesini kaybeden Komitas Vardapet 21 Ekim 1935 tarihinde vefat etti ve 1936 yılında onun naaşı Ermenistan’a getirildi. 28 Mayıs tarihinde Ermeni halk büyük sanatçıya son bir kere veda etti.

O zaman Sovyetler dönemi, Stalin’in zulüm politkası sonucunda Çarents ev hapsine mahkum edilmişti. Evden çıkıp Komitas Vardapet’in son veda törenine katılıp geri döneceği hakkında not bırakan Çarents Komitas’ın naaşının bulunduğu salonuna doğru yürüyor. İçeri girince halk sanki önceden ayarlanmış gibi ikiye ayrılıp büyük yazara yol açıyor.

Çarents Komitası’n naaşına yaklaşıyor, şapkasını çıkarıyor, veda sözleri mırıldanıyor ve cam üstünden onu öperek, onun yanında bulunan bir çelenkten çiçek koparıp eve dönyüyor.

O çelenk Komitas’ın da memleketi olan Kütahya’dan gelen Ermeniler getirmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/09/Karslı-Çarents-Kütahyalı-Komitas/171350

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