Gabriel Sargsyan hızlı satranç Avrupa şampiyonu oldu

Ermenistan’ı temsil eden satranç büyük ustası Gabriel Sargsyan hızlı satranç Avrup Şampiyonu ünvanını kazandı. Toplam 13 turdan ibaret olan yarışmada Sargsyan 10.5 puan topladı ve ek puanlarla şampiyon ilan edildi.

Hızlı Satranç Avrupa Şampiyonasu Estonya’nın başkenti Tallinn’de 7 Aralık tarihinden itibaren gerçekleştiriliyordu.

Ermenistan’ı temsil eden başka bir satranççı Zaven Andriasyan ise 13’üncü sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/09/Ermeni-satranç-Avrupa-şampiyonu/171383

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