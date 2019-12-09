Ermenistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenihaber’e göre Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan, Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve bir takım diğer üst düzey yetkililer, 9 Aralık sabahı Tsitsernakaberd’i ziyaret etti.

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin, 9 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiği için bu tarih, “Soykırım kurbanlarının anılması ve soykırımların önlenmesi günü” olarak kabul edilmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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