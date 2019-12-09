Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi’nde Seçim Sandığı Kuruldu (Fotoğraflar)

Garod Sasunyan

Türkiye Ermenileri Patrik seçimleri için delege seçimleri yapıldı. Türkiye genelinde 4 bölgeye delege seçimleri için sandık kuruldu. Türkiye’de yaşayan Ermenilerin büyük çoğunluğunun yaşadığı İstanbul, Kayseri (Kesarya), Vakıflı Köyü (İskenderun/Hatay) ve Diyarbakır’da da delege seçimleri için sandık kuruldu.

2015 yılında Türk güvenlik güçleri ve Kürt gerillalar arasında aylarca süren çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar Diyarbakır Merkez’de bulunan Sur İlçesi’ne bağlı eski Ermeni mahallelerinde yoğun olarak yaşandı. Bu çatışmalarda 4000 ev, okul, kilise, cami, hamam ve iş yerleri tank ve top atışları ile yıkıldı. Yıkılan bu yapılardan Ermeni kiliseleri de nasibini aldı. Katolik Ermeni Kilisesi’nin 3te 2si yıkıldı. Protestan kilisesi hasar gördü. Surp Teodoros Kilisesi (bugün Kurşunlu Camii) çok büyük hasar gördü. Hasar gören yerlerden biri de Surp Giragos Kilisesi’ydi. Katolik ve Protestan Ermeni Kiliseleri Türk devleti tarafından restore edildi. Şu anda bitme aşamasında olduğu görüldü. Surp Giragos Kilisesi’nin restorasyonuna da başlandı. Türk devleti bu mahallerde bulunan tüm yapıları kamulaştırdı.

Yaklaşık 4 yıldır girişlerin yasak olduğu Surp Giragos Kilisesi’ne bugün (8 Aralık’ta), bir günlüğüne kiliseye giriş için izin verildi. İç işleri Bakanlığı tarafından özel olarak Patriklik seçimlerinin yapılabilmesi için izin verildi. Bu nedenle Surp Giragos Kilisesi’nde seçmen sandığı kuruldu. Kiliseye sadece oy kullanacak Ermeniler ve çok az sayıda Ermeni katıldı.

Patriklik Delege seçimlerine Elazığ’da (Harput) yaşayan 21 seçmen, Mardin’in Derik İlçesi’nden 1 seçmen, Sasun ve Diyarbakır’ın ilçelerinden 26 seçmen ve Patrikliğin görevlendirdiği 4 müşahit seçmen olmak üzere toplam 50 seçmen katıldı. 52 seçmenin kayıtlı olduğu üyelerden, Diyarbakır’da yaşayan iki seçmen oylamaya katılmadı.

Sabah saat 08.00 da Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi’nin içinde bulunan bir odada sandık kuruldu. Oy kullanmaya gelenler arasında Diyarbakırlı Ermeni sanatçılardan Udi Yervant ve Bedri Ayseli de katıldı. Kilise onarım halinde olmasından dolayı kilise avlusunda toplanan cemaat üyeleri uzun yıllar gelmedikleri ve görüşemedikleri kişiler ile sohbet edip, hasret giderdiler.

Oylama bittikten sonra sandık başkanı ve müşahitlerin huzurunda, sandık açıldı. Oylar sayıldı. Değabah Maşalyan için delege olarak seçime katılan ve Elazığ’da ikamet eden Sarkis Utaş 24 oy aldı. Sırpazan Ateşyan için delege olan ve aynı zamanda Surp Giragos Kilisesi yönetim kurulunda olan Abdulgaffur Türkay 26 oy alarak delege seçilmeye hak kazandı.

Türkiye Ermenileri 85. Patriğini seçecek 17’si ruhani kuruldan, 103’ü sivil delegelerden oluşan toplam 120 delege 11 Aralık günü yapılacak seçimle belirlenecek.

Akunq.net

Batı Ermenistan Ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi

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