Ermeni milletvekili։ “Seçilen kişiyi Patriğim saymayacağım”

HDP Ermeni Milletvekili Garo Paylan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın patrik adaylığı için ‘İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak’ şartını getirmesi nedeniyle Ermeni patriği seçimlerinde oy kullanmayacağını açıkladı. Paylan’ın açıklaması şu şekilde:

“Yarın yapılacak ‘Ermeni Patriği seçiminde’ oy kullanmayacağım. Seçilen kişiyi Patriğim saymayacağım. Tarih; onurumuzla oynayan kamu görevlilerini, işbirliği yapan ruhanileri ve yöneticileri kara sayfaya yazacaktır.”

ERMENİ HABER AJANSI

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