Yunanistan Başbakanı Miçotakis: ‘Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz’

Rahmi Gunduz • Son güncelleme: 07/12/2019 – 13:09

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye sert eleştiriler yöneltti. Ankara’nın ‘bölgesel liderlik için saldırgan’ politika yürüttüğünü iddia eden Miçotakis, “Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz” dedi.

Yunanistan Başbakanı, “Pontus soykırımı, modern Yunan tarihinde trajik bir fasıl ve içinde dünyanın her yerinde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli dersleri barındırıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası soykırım suçlarıyla ilgili Atina’da düzenlenen bir toplantıda konuşan Miçotakis, tarihteki soykırım suçlarının ilerde tekrarlanmaması için önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, Avrupa Parlamentosu aracığıyla, İsrail ve Ermenistan ile işbirliğiyle “Pontus soykırımını” uluslararası kamuoyunun gündemine getireceği taahhüdünde bulundu.

Türkiye’ye saldırganlık suçlaması

Yunanistan Haber Ajansı’na (ANA) göre, konuşmasında Türkiye’ye sert eleştireler yönelten Miçotakis, Ankara’yı, “geniş bir bölgede alışılmamış bir bölgesel liderlik için saldırgan tavır içine girmekle” suçladı.

Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma ile Doğu Akdeniz’deki gelişmelere atıfta bulunan Miçotakis, “İlk defa fırtınalarla karşılaşmayan Yunanistan her seferinde zorlukları dirençle atlatıp, sakin denizlere geri dönmesini başardı.” ifadesini kullandı.

Miçotakis, gelecek hafta parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle kapalı oturumda bu konularla ilgili hükümetin bilgi vereceğini söyledi.

https://tr.euronews.com/2019/12/07/yunanistan-basbakan-micotakis-pontus-soykirimin-uluslararas-kamuoyunun-gundemine-getireceg

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