Restorasyona savunması: Nefes alsın diye…

Alacami restorasyonuna savunma: Nefes alsın diye…

Osmaniye’deki 1800 yıllık Alacami, metal çatı eklenerek restore edilince tepki yağdı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü, “Yapının nefes alabilmesine de dikkate alındı. Orijinalliğe olumsuz bir etkisi yok” diye açıklama yaptı.

Alacami’de restorasyon çalışmaları devam ediyor

DUVAR – Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2014’te yenileme çalışmalarına başlanan tarihi Alacami’de restorasyon faciası yaşandı. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin tarihi ve kültürel kimliğini taşıyan yapıya metal çatı yapıldı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, restorasyonu “Örtünün, yapının orijinalliğine olumsuz bir etkisi söz konusu değildir. Yapının nefes alabilmesi de dikkate alındı” diye savundu.

“Çukurova’nın Ayosofyası” olarak anılan camide yaşanan olayı Meclis gündemine taşıyan CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, “Taş yapı olan cami orijinal halinden çok farklı bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu yapılan, tarihe, kültüre ve ülkeye ihanettir” dedi. Toplumun birçok kesiminden restorasyon faciasına tepki gelirken Vakıflar Bölge Müdürü Yıldıran, yapının olumsuz iklim koşullarından korunması için böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek, “Aynı zamanda nefes alabilmesi dikkate alınıp Venedik Tüzüğü ve Uluslararası Koruma İlkeleri doğrultusunda, konusunda uzman bilim adamlarının görüşleri ve koruma kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kurul kararları doğrultusunda paslanmaz çelik konstrüksiyon üzerine ‘solid polikarbon’ örtüyle kaplanmıştır” ifadesini kullandı.

1800 yıl önce Romalılar tarafından manastır olarak kullanılan yapı daha sonra Bizans zamanında kiliseye çevrildi. Osmanlı döneminde camiye dönüştürülüp “Alaüddevle Mescidi” adı verilmişti. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

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