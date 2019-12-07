‘Ex mürteci avcısı’ duayen gazeteci üstelik cimri!..

Hikmet Genç

hikmet.genc@aksam.com.tr

Palavranın kaynağı konusunda sert tartışmalar başlayınca başka bir “duayen” gazeteci de topa girdi. ‘O haber bana da geldi ama yazmadım dedi’ Uğur Dündar!

Her ikisi de duayen, ama bir tanesi (‘tokmak’çı olanı) saftirik demek ki!..

Çölaşan’ı, Coşkun’u, Cansen’i falan da var tabii. Yani alayı duayen!..

Gazetenin bi’de “kıç yazarı” var; Yılmaz Özdil… Ben demiyorum kendi diyor;

“Son sayfada yazdığım için ben kıç yazarım, benim yazdıklarım beni bağlar, ama başyazarın yazdıkları gazeteyi bağlar…” (“Nerden uyduruyor böyle şeyleri” diyorlar ya. Mevkiisi müsait!..)

Tabii o yazıda Özdil; “Sen başyazarsın gazeteyi bağlar, ben kıç yazarım..,” diyerek Rahmi Turan’a giydiriyor. Velhasıl gazetenin kıçı başı ayrı oynuyor!

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Önceki gün Uğur Dündar sosyal medya hesabından şunu paylaştı;

“Müthiş bir olay yaşadık. Dostum @AtillaSertell ve eşiyle Londra’nın en ünlü caddesi Oxford Street’te yürürken İzmir Marşı’nı çalan bir sokak müzisyenine rastladık. O çaldı biz söyledik. Nereden geldiğini sordum; ‘Ermenistan’ dedi. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşasın Türkiye.”

Ultra Kemalist şansı işte. Sen git koskoca Londra’da İzmir Marşı çalan bir Ermeni sokak müzisyenine rastla!..

Ben 18 yıl yurtdışında yaşadım. Sokakta yürürken hiç Mehter Marşı çalan bir sokak çalgıcısına rastlamadım mesela. Kısmet işte!..

Derken AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Oxford Street’te aynı müzisyene rastlamış!.. Olacak iş değil?!..

O müzisyen Bülent Turan geçerken “Diriliş Ertuğrul”un müziğini çalıyormuş!

Ne müzisyenmiş yahu!

Bunun üzerine Dündar cevap vermiş;”Sn. Bülent Turan; Bunları Ermeni çalgıcıya ekonomik sıkıntılar içindeki ülkenin kaç lirasını verip söylettin?. Yığınla aç ve işsiz insan varken harcadıklarından ve yaptıklarından utan. Evet ben paramı dikkatli harcarım. Çünkü okutmam gereken çok şehit asker ve polis çocuğu var!..

Vay arkadaş… Yine “Millet aç, aç!..,” muhabbeti…

Uğur Dündar, Londra’nın en lüks yerlerinde elinde alışveriş poşetleriyle geziyor. Ama parasını dikkatli harcıyor?!.. Çünkü okutması gereken şehit asker ve polis çocukları var!..

Bülent Turan da “ekonomik sıkıntılar içindeki ülkenin paralarını harcıyor!..” Duayen gazeteci, “kaç lira verip söylettin?” diye de soruyor Bülent Turan’a. (Kişi, kendinden bilir işi…)

Öğrendik ki, “duayen mürteci avcısı” Dündar, müzisyene “yarım pound” vermiş. Bülent Turan ise 1 pound… (Sorduk cebinden vermiş. “Çalgıcı bahşişi” masrafını devlet kabul etmiyor diye biliyoruz zaten!..)

Gerçekten gazetecilik yapmış, mesleğin erbabı saygıdeğer gazeteci duayen abileri ablaları tenzih ederek söylüyorum…

“Kıçı başı ayrı oynayan” gazetenin ortasındaki “duayen” de bu işte!..

https://www.aksam.com.tr/hikmet-genc/yazarlar/ex-murteci-avcisi-duayen-gazeteci-ustelik-cimri/haber-1028075

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