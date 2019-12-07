Aksoy’dan Yunanistan Başbakanı’nın ‘Pontus soykırımı’ ifadesine tepki: Hayalperest ideolojileler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz” ifadesine tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Miçotakis’in sözlerine ilişkin, “Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ‘Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı’ adı altında, 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina’da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yunan liderliğinin Kurtuluş Savaşı’nda Ege denizine döküldüğünü unutamadığını belirten Aksoy, “Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan Ordusu’nun Anadolu’yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik ülkeler Tahkikat Komisyonu’nun raporu ile Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan’ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, “Yunan liderliğini işgalci Yunan ordularına karşı mücadele vererek, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteren Yunanistan Başbakanı Venizelos’un yolundan giderek, hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Miçotakis’ten Türkiye’ye sert eleştireler

Cumartesi günü, uluslararası soykırım suçlarıyla ilgili Atina’da düzenlenen bir toplantıda konuşan Miçotakis, tarihteki soykırım suçlarının ilerde tekrarlanmaması için önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, Avrupa Parlamentosu aracığıyla, İsrail ve Ermenistan ile işbirliğiyle “Pontus soykırımını” uluslararası kamuoyunun gündemine getireceği taahhüdünde bulundu.

Yunanistan Haber Ajansı’na (ANA) göre, konuşmasında Türkiye’ye sert eleştireler yönelten Miçotakis, Ankara’yı, “geniş bir bölgede alışılmamış bir bölgesel liderlik için saldırgan tavır içine girmekle” suçladı.

https://tr.euronews.com/2019/12/07/aksoy-dan-yunanistan-basbakani-nin-pontus-soykirimi-ifadesine-tepki

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