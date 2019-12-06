Vatikan’da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl

Hristiyan aleminde Noel Bayramı için geri sayım başladı. Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan’da da dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı.

‘İsa’nın Doğuşu’nu sahneleyen gerçek boyutlardaki ahşap figürler, Trentino bölgesinde geçen yılki sert hava koşullarında devrilen ağaçlardan üretildi.

Veneto özerk bölgesinin bağışladığı ampullerle aydınlatılan dev noel ağacının yüksekliği ise 26 metre.

Aziz Petrus Meydanı’nı süsleyen dev dekorasyon 12 Ocak gününe kadar ziyaret edilebilecek.

https://tr.euronews.com/2019/12/06/vatikan-da-noel-hazirligi-aziz-petrus-meydan-isil-isil

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