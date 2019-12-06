Ünlü İtalyan futbol hakemi Collina yasadışı yollardan Ermeni çocuğu evlat edindi

Ermeni medyasında yer alan bazı iddialara göre ünlü İtalyan futbol hakemi Pierluigi Collina Ermenistan yasalarına aykırı bir şekilde, yasadışı yollardan Ermeni çocuklarını evlat edinenler arasındadır.

Gazetelerden birine verdiği röportaj sırasında Ermenistan Ulusal Güvenlik eski müdürü Artur Vanetsyan bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Vanetsyan işlenen bu suçları tespit etme konusunda Ermenistan İş ve Sosyal Sorunları Bakanı Zaruhi Batoyan’ın destek verdiğini ifade etti. Tutuklananlar arasında İş ve Sosyal Sorunları Bakanlığını elemanlarından kimse yok.

Hatırlanacağı üzere 15 Kasım tarihinde Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi yabancılar tarafından Ermenistan’da yasadışı yollarla Ermeni çocukların evlat edilmesiyle ilgili açıklama yayınlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/06/İtalyan-Collina-Ermeni/171249

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