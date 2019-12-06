STK’lardan Ateşyan’a destek

Aslen Diyarbakır’ın Silvan İlçe doğumlu olan Türkiye Ermeni Patrikhanesi seçimlerine mor hareket adıyla katılan Ermeni Patrik Adayı Başpiskopos Aram Ateşyan’a Silvan’daki STK’lardan destek.

Özel Haber/ İhsan YILMAZ

Güneydoğu Ekspres – Türkiye Ermeni Patrikhanesi seçimlerine mor hareket adıyla katılan Başpiskopos Aram Ateşyan’a Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ile Silvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muhittin Kan, destek mesajı yayınladı.

Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, “Hemşerimiz Başpiskopos Aram Ateşyan’ın yapılacak 85. Ermeni patriklik seçiminde kendisine başarı diledik. İlçemizin inanç turizmine kazandırılması için iş birliği halinde çalışmalar yürüteceğiz. Yapılacak seçimin değerli hemşerimiz Ateşyan’a bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Silvan Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muhittin Kan ise, “Silvan İlçemize iki kes resmi ziyarette bulundu. Silvan turizmi ve tanıtımı açısında önemli ziyaretlerdi. İlçemize inanç turizmin kazandırılması ve ekonomi anlamda güçlenmesini sağlamak amacıyla tur operatörlerini yönlendirerek inanç turizmi alanında ilçemizin tanıtımında ve ekonomi katkı sağlaması yönünde önemli rol oynadı. Silvanlı hemşerimiz Başpiskopos Aram Ateşyana 85. Ermeni Patriklik seçiminde başarılar dilerim. Kendisi Silvan’da doğup önemli yere gelen değerlerden biridir. Bizimde bu değerlerimize her zaman sahip çıkmak zorundayız. Bölgemizde yapılacak seçimlerde tüm hemşerilerinin kendisine destek vermesini bekliyoruz. Yapılacak olan seçimlerde kendisi ve memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

http://www.guneydoguekspres.com/genel/stklardan-atesyana-destek-h9153.html

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