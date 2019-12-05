Ve Muhteşem Final Konseri

Mehmet ÖZGÜN

APKORD organizesinde, ünlü Şef Masis Aram Gözbek’in katılımıyla 5 günlük “Koro Çalıştayı”

Kuruculuğunu ve şefliğini Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sezgin Suna’nın yaptığı Antakya Polifonik Korolar Derneği (APKORD) organizesinde, Sınav Koleji’nde 5 günlük bir “Koro Çalıştayı” yapıldı, ardından muhteşem bir final konseri gerçekleştirildi.

Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve Magma Korolarının Genel Sanat Yönetmenliğini ve Şefliğini Yapan Masis Aram Gözbek’in de yer aldığı, tecrübelerini aktardığı çalıştayda, koro üyeleri müzikteki kariyerlerini iyice pekiştirdi, oldukça eğlenceli, keyifli bir anlar yaşadı.

Çalıştay boyunca performanslarıyla göz dolduran, Sezgin Suna ve Masis Aram Gözbek’ten tam not alan APKORD Çocuk Korosu, APKORD Regularis Korosu, APKORD Oda Korosu, Öğretmenler Korosu, MKÜ Çoksesli Korosu ve APKORD, önceki gün düzenlenen, Natali Sovuksu’nun piyanosuyla renk kattığı final konserinde birbirinden güzel eserleri seslendirdi, performanslarıyla göz doldurdu ve izleyicilerden bol bol alkış aldı.

Etkinlikle ilgili, Hatay Sınav Koleji yönetimi açıklamasında şunlara yer verildi: “Hatay Sınav Koleji, Kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve Magma Korolarının Genel Sanat Yönetmenliğini ve Şefliğini yapan Masis Aram Gözbek’i Ağırladı. 27 Kasım-02 Aralık Tarihleri Arasında Apkord’un düzenlediği Çalıştay 5 Koro Konseri ile son buldu. Böyle bir organizasyonda emeği geçen başta Masis Aram Gözbekve Sezgin Suna Hocalarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Şef Masis Aram Gözbek’te, muhteşem organizasyon ardından sosyal medya hesabından duygularını şöyle paylaştı. “Geçtiğimiz hafta başından itibaren Hatay’da, tam 5 koroyla yürüttüğüm koro çalıştayını dün çok güzel bir konserle tamamladık! APKORD Çocuk Korosu, APKORD Regularis Korosu, APKORD Oda Korosu, Öğretmenler Korosu, MKÜ Çoksesli Korosu’na ve APKORD’a çok teşekkür ediyorum!”

https://www.antakyagazetesi.com/ve-muhtesem-final-konseri/

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