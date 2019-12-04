Nor Zartonk: Kayyım patrik istemiyoruz!

Bakanlığın gönderdiği talimatnameye tepki gösteren örgüt, yapılacak seçimi boykot etme çağrısı yaptı

Türkiye Ermenileri kitle örgütü Nor Zartonk, 84. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan‘ın ölümü ve daha sonraki seçim sürecinde İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği sınırlama talimatı hakkında bir açıklama yaptı. Devletin, inanç ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahalesini reddeden örgüt, “Gerçekleştirilecek seçimde verilecek her oyun bu adaletsizliği ve hak gaspını meşrulaştırmaya hizmet edeceğini biliyor ve bir kez daha halkımızı sandığa gitmemeye, seçimi boykot etmeye çağırıyoruz!” çağrısını yaptı.

Nor Zartonk tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Süreç Ermeni toplumu açısından oldukça sıkıntılı geçti”

“2007 yılında 84. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrop Mutafyan’ın görevini sürdürmesine engel olacak ağır bir hastalığa yakalandığının tespit edilmesi ile başlayan ve vefatına kadar uzayan süreç Ermeni toplumu açısından oldukça sıkıntılı geçti. Patrik Mutafyan’ın vefatıyla birlikte (08/09/2019) makama dair tartışmalar sona ermiş ve yeni bir patrik seçimi için harekete geçilmiştir. Ruhani Meclis tarafından yapılan oylamada Episkopos Sahak Maşalyan patrik kaymakamı seçilmiş ve seçim sürecini yürütmek üzere müteşebbis heyet oluşturulmuştur. Nor Zartonk olarak önceki açıklamalarımızda gerek tarihsel süreci gerekse bu süreçte yaşananlara dair görüşlerimizi detaylıca ortaya koymuş, mevcut düzenin çarpıklığına dikkat çekmiştik (Bkz: Bozuk düzende sağlam çark olmaz!, Taht oyunları sürüyor, Hukuksuz Talimatnameyi Tanımıyoruz!). 25.10.2019 tarihinde ise yaptığımız “Adaletsiz seçimi boykot etmeye çağırıyoruz!” basın açıklaması ile halkımızı seçimleri boykot etmeye çağırmıştık. Bugün bu çağrımızı daha güçlü bir sesle yineliyoruz!

“Gerçekleri tarihe not düşmek bizlerin sorumluluğu”

Çağrımızın ardından geçen bir aylık süreç pek çok tartışmaya ve gelişmeye sahne oldu. Bugün bu tartışmalar sonucunda ortaya dökülen gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak ve tarihe not düşmek bizlerin sorumluluğudur.

“İlk defa kayyım atanmasının önü açılmıştır”

İçişleri bakanlığı tarafından gönderilen patrik seçim talimatnamesinde yer alan ve yurt dışındaki adayların seçime katılmasını engelleyen ek madde halkın geniş kesimlerinin tepkisiyle karşılaşmıştır. Devlet geçtiğimiz 12 yılda olduğu gibi yine hukuksuz bir şekilde sürece müdahale etmektedir. Tüm bu müdahalelerin anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ise Anayasa Mahkemesi’nin 22.05.2019 tarihli kararında açıkça belirtilmiştir. Bu şartlarda seçimin adil olamayacağı bizzat Patrik Kaymakamı tarafından da dile getirilmiştir. Halkın farklı kesimlerinden gelen yoğun tepkilere ve AYM kararına rağmen Patrik Kaymakamı Maşalyan, Müteşebbis Heyet ve vakıf yöneticileri açık ve onurlu bir duruş sergileyememiş, görevlerini yerine getirememişlerdir. Patrik Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet devletin hukuksuz müdahalesine kayıtsız kalarak talimatnameye itiraz etmeme kararı almıştır. Açılan bireysel davalar dışında seçimin selametinden sorumlu makamlar bugüne kadar gerekli hukuki ve idari adımları atmamışlardır. Geçtiğimiz bir ay içerisinde 18 kişilik müteşebbis heyetin 8 üyesi bu adaletsizlik ve haksızlık karşısında daha fazla sessiz kalamayarak heyetten istifa etmiştir. Üyelerin yaptıkları açıklamalardan heyetin yoğun bir devlet baskısı altında olduğu anlaşılmaktadır. Heyet başkanının itiraz oylamasında kendi oyunu hukuksuzca çift saydırarak itirazın önüne geçtiği ortaya çıkmıştır. Bürokrat ve siyasilerin itiraz edilmesi durumunda “bir daha patrik seçtirilmeyeceği” yönündeki telkinleriyle seçim kadük bırakılmış Türkiye Ermenileri Patrikhanesine tarihinde ilk defa kayyım atanmasının önü açılmıştır.

“Halkımızı sandığa gitmemeye, seçimi boykot etmeye çağırıyoruz!”

Bizler devletin, inanç ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bu açık müdahalesini reddediyoruz! Her iki adayı bu oyunun figüranı olmamaya ve seçimden çekilmeye çağırıyoruz! Gerçekleştirilecek seçimde verilecek her oyun bu adaletsizliği ve hak gaspını meşrulaştırmaya hizmet edeceğini biliyor ve bir kez daha halkımızı sandığa gitmemeye, seçimi boykot etmeye çağırıyoruz!

https://t24.com.tr/haber/nor-zartonk-kayyim-patrik-istemiyoruz,850800?fbclid=IwAR0Y8bPUkukMoLjSw657DfsMgVZr0V_3dTj-NhinENiN14A6wNhPDYOOef8

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